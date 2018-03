Beyoncé con iTunes per un nuovo disco esclusivo

Marco Grigis,

Squadra vincente non si cambia, almeno dalle parti di Cupertino. Dopo i record di vendite dell’ultimo lavoro di Beyoncé, rilasciato a sorpresa su iTunes Store< lo scorso dicembre, la cantante di Houston e Apple aprono una nuova collaborazione. Stando ad alcune indiscrezioni, la popstar sarebbe pronta a rilasciare un secondo disco in via del tutto esclusiva sempre sulla piattaforma targata mela morsicata. La probabile data di pubblicazione è quella del prossimo 14 novembre.

Ha totalizzato 900.000 download in poco più di 24 ore, tanto da garantire l’entrata di diritto nel Guinness dei Primati. L’ultimo e omonimo disco di Beyoncé, pubblicato a sorpresa nella notte del 13 dicembre 2013, ha completamente ridisegnato le regole della digital delivery, spiazzando tutti i concorrenti del mercato. Merito certo dell’assenza completa di marketing anticipato, che non ha fatto altro che alimentare le curiosità dei fan, ma anche di un’accordo strategico con Apple. Per diversi giorni, infatti, la cantante di Houston ha goduto di una vetrina esclusiva su iTunes Store, occupando tutti gli spazi pubblicitari e gli slideshow del negozio. E ora è tempo di fare il bis.

Stando a quanto riporta la rivista Stereogum, con la pubblicazione in Rete di un documento di prova, Cupertino e Beyoncé starebbero pianificando una seconda tornata di vendite: anche questa volta il leitmotiv sarà l’assenza di pubblicizzazione prima della disponibilità effettiva, anche se l’effetto sorpresa è ormai stato distrutto da questo leak. L’album, intitolato semplicemente “Beyoncé Volume 2”, conterrà sia le hit della prima opera che un secondo disco di inediti e duetti, con la partecipazione di Nicki Minaj, Justin Timberlake, Rihanna e molti altri. Così come già accaduto lo scorso dicembre, tutti i brani saranno accompagnati dai relativi video. Non è però tutto: oltre ai video, 28 in totale, saranno allegati due DVD con estratti sia dal “Mrs. Carter World Show” che dal tour “On The Run”, quest’ultimo in compagnia del marito Jay-Z.

Apple è sempre più alla ricerca di contratti esclusivi con gli artisti, forte anche della recente acquisizione di Beats Music e della presenza del produttore Jimmy Iovine tra le fila dell’azienda. Potrebbe essere proprio questa la cura per risollevare iTunes Store, dopo un anno in lieve calo dovuto all’affermazione dei portali di streaming.