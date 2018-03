Dell Venue 11 Pro 7000 sfida il Surface Pro 3

Luca Colantuoni,

Dell ha annunciato una versione aggiornata del Venue 11 Pro 7000. I nuovi processori Intel hanno permesso di eliminare la ventola e di ridurre spessore e peso rispetto al precedente modello. Il tablet da 10,8 pollici è indirizzato all’utenza business e potrebbe diventare un serio concorrente del Surface Pro 3. La tastiera staccabile e la docking station possono trasformare il dispositivo in un ultrabook e in un desktop.

Il Dell Venue 11 Pro 7000 possiede un display IPS con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) con il quale l’utente può interagire tramite il tocco delle dita o la stilo opzionale. La dotazione hardware del tablet prevede un processore dual core Intel Core M 5Y10a a 2 GHz con GPU integrata Intel GT2 (architettura Broadwell-Y), 4 GB di RAM DDR3L a 1600 MHz e SSD da 64 o 128 GB. Essendo un prodotto business, Dell ha incluso un vasto assortimento di porte e moduli per la connettività. Sono infatti presenti Bluetooh 4.0, WiFi 802.11ac dual band, LTE/HSPA+ (opzionale), NFC (opzionale), Miracast, Intel WiDi, USB 3.0, slot microSD e micro HDMI. Il Sensor Hub è composto da giroscopio, accelerometro e sensore di prossimità.

Sul fronte multimediale, il Venue 11 Pro 7000 possiede due fotocamere (frontale da 2 Megapixel, posteriore da 8 Megapixel con autofocus) in grado di registrare video full HD, speaker stereo, jack per cuffie/microfono e microfoni per la riduzione del rumore. Dell offre diverse opzioni di configurazione, tra cui l’espansione della memoria fino 8 GB e l’aumento dello storage fino a 256 GB. Come accessori sono disponibili la stilo, la custodia, la tastiera con batteria supplementare e la docking station, alla quale è possibile collegare mouse e due monitor, sfruttando le porte USB, HDMI e DisplayPort.

Il sistema operativo è Windows 8.1 a 64 bit. Il Dell Venue 11 Pro 7000 sarà in vendita tra pochi giorni negli Stati Uniti a 699 dollari. Nelle settimane successive arriverà anche in Italia.