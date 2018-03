Glocal News: gli incontri in diretta streaming

Giacomo Dotta,

Varese, da giovedì 13 a sabato 15 novembre: è questo il teatro in cui andrà in scena la nuova edizione di Glocal News, terzo appuntamento annuale con l’approfondimento delle nuove dimensioni digitali del giornalismo. Una discussione infinita, non sempre ben indirizzata, ma spesso e volentieri fucina di nuove idee: comprendere la nuova natura emergente del giornalismo, nel quale il supporto digitale è qualcosa di più di una mera questione tecnologica, significa comprendere il futuro del settore e la direzione entro cui andranno riscritte tutte le regole fin qui osservate nei secoli della carta.

Webnews propone in questa stessa pagina una serie di dirette streaming attraverso le quali seguire i lavori in atto a Varese, il tutto secondo il programma indicato a seguito:

Giovedì 13 novembre

Ore 14.45

La Storia, le storie e il giornalismo: i diari raccontano la Prima Guerra Mondiale

Con Pier Vittorio Buffa (Gruppo L’Espresso), Luigi Vicinanza (direttore L’Espresso), Nicola Maranesi (ricercatore Archivio Pieve Santo Stefano) coordina Andrea Camurani (Varesenews)

Ore 16

Digital first: come procede l’integrazione carta/web

Marco Bardazzi (La stampa), Roberto Bernabò (direttore quotidiani Finegil) e Diana Letizia (Il secolo XIX). Coordina Roberto Rotondo

Ore 18

Expo2015, territori e storie: come si racconta un evento

Marco Alfieri (Giornalista), Franco Bolelli (Filosofo), Aldo Bonomi (direttore Aaster), Giacomo Biraghi (Tavoli tematici Expo2015) coordina Mariangela Gerletti (Varesenews e 141Expo)

Venerdì 14 novembre

Ore 9

Web 3.0: la più potente rivoluzione della storia dell’uomo

Corso di cultura digitale per giornalisti – 1^ tappa. Con Massimo Russo (direttore Wired) e Rudy Bandiera (Giornalista). Coordina Silvia Giovannini (Giornalista)

Ore 10.30

Giornalismo, territori e festival

Con Gianluca Neri (Festa della rete), Michele Mezza (Internet festival), Massimo Russo (Wired Next Fest), Sergio Maistrello (State of the net), Giusva e Raffaele (TabulaRasa).

Ore 14

Giornalismo e metriche: statistiche, engagement, Seo come influenzano il lavoro in redazione

Corso di cultura digitale per giornalisti – 2^ tappa. Con Andrea Iannuzzi (Finegil), Marco Giovannelli (Varesenews) e Alessandro Cappai (Giornalista e Web editor).

Ore 15.30

L’ultimo click: tendenze e derive nell’informazione digitale

Con Antonio Rossano, Francesco Costa (Il Post), Diana Letizia (responsabile della redazione Web del Secolo XIX), Francesco Piccinini (direttore Fanpage), Federico Ferrazza (vicedirettore di Wired Italia), Daniele Chieffi (Giornalista).

Ore 17

Appunti per una Donna moderna

Chiacchiere con il direttore di Donna Moderna Annalisa Monfreda, tra storie di copertina e vita quotidiana 3.0. Un caso esemplare del giornalismo italiano, al femminile ma non soltanto, tra carta e web.

Ore 18.30

Foia4Italy: perché l’Italia ha bisogno di una nuova legge per l’accesso all’informazione

Incontro con Guido Romeo, (Wired, Diritto di Sapere e Foia4Italy), Rosy Battaglia (Cittadini Reattivi e Foia4Italy), Philip Di Salvo (giornalista e European Journalism Observatory), Marco Renzi (Lsdi).

Sabato 15 novembre