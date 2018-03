Wind rinnova l’offerta All Digital

Filippo Vendrame,

Wind in questa parte finale del mese di novembre aggiorna la sua offerta consumer ricaricabile introducendo le nuove opzioni tariffarie All Digital e All Digital+ che vanno a sostituire in toto la vecchia offerta All Digital adesso non più sottoscrivibile. La particolarità di queste nuove opzioni, come nella precedente offerta, il rispetto di alcune precise regole di comportamento che permettono di mantenere un canone mensile scontato.

Chi sottoscriverà la nuove All Digital e All Digital+ dovrà ricaricare solamente online (tramite sito web o App MyWind), utilizzare solo gli strumenti self-service (Area Clienti, App MyWind, Area SelfCare del 155) e in caso di bisogno di assistenza rivolgersi solo ai canali ufficiali tramite Facebook o Twitter e non chiamare il più comune numero 155. La nuova Wind All Digital offre, a chi l’attiverà, chiamate illimitate verso i numeri Wind, 100 minuti di chiamate verso i numeri nazionali fissi e mobile, SMS illimitati verso tutti, 2 GB di traffico dati e 3 euro di bonus per acquistare applicazioni presso gli store di Google e Windows. Canone mensile scontato a 10 euro al posto dei canonici 14 euro se si rispetteranno le clausole di comportamento elencate in precedenza.

Wind All Digital+ offre in più solo un maggiore pacchetto voce per le chiamate verso tutti, pari a 500 minuti al mese. Canone di 16 euro al mese al posto dei canonici 20 euro sempre se si rispetteranno le clausole d’utilizzo enunciate all’inizio.

In caso di esaurimento del traffico dati, la connessione non sarà bloccata e non si pagheranno extra, solamente la velocità calerà sino a 32 Kbps fino al rinnovo successivo. In caso di superamento del traffico voce, i clienti dell’operatore arancione pagheranno 29 centesimi di euro al minuto con scatto alla risposta di 30 centesimi di euro. Costo di attivazione, per entrambe le opzioni tariffarie, di 15 euro scontato ad 1 euro in caso di attivazione di una nuova SIM. I 14 euro di sconto saranno addebitati se il cliente cesserà la linea prima dei 24 mesi. Le nuove All Digital sono, infine, “expandable“, cioè possono essere personalizzate con le opzioni che permettono di usufruire di minuti, messaggi e traffico internet in più.