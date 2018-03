Apple Watch: 24 milioni di vendite nel 2015

Marco Grigis,

Apple potrebbe piazzare ben 24 milioni di Apple Watch sul mercato, il tutto entro la fine del 2015. È quanto sostengono le previsioni di UBS, sulla base di una survey condotta fra gli utenti: nonostante i dubbi e le critiche già apparse sulla stampa specializzata, l’orologio targato mela appassionata starebbe già appassionando i consumatori.

Il rilascio non è previsto prima dell’inizio del 2015, forse con un lancio in concomitanza con la festa di San Valentino. Ma il 10% dei consumatori statunitensi è già pronto ad acquistarne un esemplare, nelle versioni Apple Watch, Apple Watch Sport e Apple Watch Edition.

La società ha condotto un sondaggio su un campione rappresentativo di 4.000 persone, arrivando a stimare vendite pari a 24 milioni di dispositivi. Il 70% degli intervistati, inoltre, spiega di possedere già un orologio canonico, ma anche di voler attendere Apple per fare il salto sul carro dei device smart, nonostante altre proposte siano già disponibili sul mercato.

Un successo così elevato permetterebbe a Cupertino di sbaragliare ogni competitor di settore, considerato come rivali come Samsung, Pebble, LG e molti altri abbiano già presentato diversi modelli, ma nessuno di questi abbia ancora segnato delle cifre così elevate di vendita.

Nell’attesa di scoprire se la Mela riuscirà davvero a segnare questo importante traguardo, rimane ancora mistero sul prezzo degli smartwatch. È noto come la versione base sarà presentata a 349 dollari, ma nulla è dato sapere sulle categorie successive. Il modello Edition, con una scocca completamente in oro, pare essere quello più oggetto di speculazioni: secondo alcuni analisti, potrebbe tranquillamente superare i 5.000 dollari. In definitiva, è ufficialmente cominciata la guerra dei dispositivi indossabili, che vedrà ancora iOS e Google Wear opposti sul mercato. Stando alle analisi di Business Insider, si tratta di un settore particolarmente proficuo: si stimano 148 milioni di device wearable in circolazione entro il 2019. Sarà proprio Apple Watch il leader di questo percorso?