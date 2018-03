Kantar, Windows Phone perde terreno in Italia

Filippo Vendrame,

Windows Phone perde punti in Italia e sebbene mantenga ancora la seconda posizione, iOS ha saputo recuperare velocemente ampie quote di mercato grazie al debutto dei nuovi iPhone 6. Numeri che sono certificati dall’ultimo report di Kantar che ha analizzato le quote di mercato dei maggiori OS mobile nel trimestre agosto/settembre/ottobre. In questo trimestre, in Italia, dove Windows Phone ha sempre potuto contare su una grande fetta di estimatori, il sistema operativo mobile di Microsoft arretra pesantemente potendo disporre adesso su una quota di mercato pari al 13,8% con un vistoso calo rispetto al trimestre precedente quando la quota posseduta era pari al 15,2%.

Quote di mercato rosicchiate da Apple che grazie ai nuovi iPhone 6 sale dal 10,4% al 13,5%, dunque a ridosso di Windows Phone. Il calo della piattaforma mobile di Microsoft non riguarda solo l’Italia ma un po’ tutta l’Europa dove le quote di mercato arretrano dal 9.2% della rilevazione precedente all’8,7% di questo ultimo trimestre. Se in Europa Windows Phone perde terreno, nella sua patria, in America, dove non ha mai potuto disporre su una grossa fetta di mercato, le cose vanno anche peggio. In questo ultimo trimestre la piattaforma mobile di Microsoft può contare su una quota di mercato pari al 3,6% in calo rispetto al 4.3% della rilevazione precedente.

Windows Phone non brilla nemmeno in Cina e Giappone con una quota dello 0,5%. Un deciso segno positivo invece in Australia dove gli smartphone di Microsoft passano dal 6,2% al 7,3%. Gli smartphone presentati di recente da Microsoft, come il Lumia 730 e il Lumia 830, non sono dunque riusciti a contenere la crescita vertiginosa di Apple dovuta al debutto dei nuovi melafonini che hanno permesso a Cupertino di recuperare terreno un po’ ovunque anche contro Android.

Nelle prossime rilevazioni le cose per la piattaforma di Microsoft potrebbero andare ancora peggio. Le vendite dell’iPhone 6 procedono infatti in crescendo e il mercato dei dispositivi Android si dimostra comunque solido ed ampio, mentre nell’immediato non sono previste particolari novità per quanto riguarda i dispositivi mobile della casa di Redmond.