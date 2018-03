Google Glass 2, ecco come potrebbero essere

Floriana Giambarresi,

Un nuovo brevetto depositato da Google offre un primo sguardo a ciò che è possibile aspettarsi per i Google Glass 2, nuovo modello degli occhiali a realtà aumentata probabilmente in arrivo nel 2015. Si notano alcuni cambiamenti importanti nel design che potrebbero aiutare il dispositivo a essere più socialmente accettato.

Una delle cause principali per cui i Google Glass (Explorer Edition) non hanno attirato l’attenzione dl pubblico mainstream è proprio relativa al suo aspetto, ingombrante, che dona un look da nerd a chi lo indossa. La versione 2.0 del dispositivo dovrebbe essere nettamente migliore: la proprietà intellettuale depositata dalla nota compagnia svela infatti dei Google Glass 2 dal corpo più sottile, più leggero e più accessibile.

In particolare, Google potrebbe eliminare il pezzo ingombrante che si trova sul retro del lato destro; la struttura del touchpad e il prisma di vetro sono stati spostati verso il lato sinistro e contenuti in un’unità laterale più piccola, meno ingombrante, che non si estende lungo tutto il telaio. Il brevetto suggerisce dunque che Google abbia trovato il modo per integrare tutta la tecnologia Glass in una sola unità, molto più compatta.

L’hype generatosi al lancio dell’edizione Explorer dei Google Glass era davvero molto ma, col tempo, l’interesse attorno al peculiare dispositivo è scemato, sia tra il pubblico che tra gli sviluppatori. Nonostante tutti gli sforzi compiuti per migliorarne il design, anche grazie alle partnership strette con Luxottica (che produce gli occhiali Ray-Ban e Oakley) e la stilista Diane von Furstenberg, la compagnia statunitense non è ancora riuscita a proporlo come un dispositivo di tendenza. Se Google vuole rinvigorire l’interesse attorno ai Glass, allora un nuovo design più sottile rappresenterà un buon inizio.