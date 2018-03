HERE Maps per Android arriva sul Google Play Store

Luca Colantuoni,

Nokia ha annunciato una nuova versione beta di HERE Maps per Android che risolve alcuni bug e aggiunge il supporto per la navigazione vocale in 18 nuovi paesi. Ma la notizia più importante è la possibilità di scaricare l’app direttamente dal Google Play Store. Le due release precedenti, infatti, erano disponibili sul sito dell’azienda finlandese, quindi richiedevano il download del file APK. Nokia ha inoltre comunicato che HERE Maps arriverà presto anche su iOS.

La prima versione di HERE Maps compatibile con il sistema operativo Google era riservata esclusivamente agli smartphone Galaxy di Samsung. Successivamente, Nokia ha rilasciato due beta per tutti i dispositivi Android e un aggiornamento per le mappe. Secondo i dati dell’azienda, oltre un milione di utenti hanno già scaricato l’applicazione, un numero che aumenterà sicuramente con l’arrivo sullo store Google, in quanto non è più necessario installare manualmente il file, utilizzando un file manager.

Oltre alla risoluzione di un bug relativo alla navigazione vocale e al miglioramento delle prestazioni, la nuova versione porta a 118 il numero dei paesi in cui è possibile usare la navigazione turn-by-turn. La funzionalità è ora disponibile anche in Algeria, Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Cipro, Iraq, Libia, Mauritania, Mauritius, Nepal, Paraguay, Saint Helena, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Zambia e Zimbabwe.

Galleria di immagini: HERE Maps per Android, le immagini

Queste sono le principali caratteristiche di HERE Maps per Android:

Indicazioni vocali turn-by-turn in auto e a piedi, anche senza connessione Internet

Mappe interattive offline per oltre 100 paesi

per oltre 100 paesi Mappe dei mezzi pubblici, indicazioni e informazioni per oltre 800 città in 40 paesi

Informazioni sul traffico in tempo reale per più di 40 paesi

Personalizzazione delle mappe sul telefono o su here.com e memorizzazione dei luoghi preferiti

Integrazione di Glympse per la condivisione del tragitto e dell’ora di arrivo via SMS o email

Per la sincronizzazione delle raccolte tra più dispositivi e il sito web è richiesto un account HERE.