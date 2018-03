Arriva un nuovo tablet HTC basato sul Nexus 9

Floriana Giambarresi,

Secondo nuove indiscrezioni HTC si appresta a rientrare nel mercato dei tablet con un dispositivo proprietario, basato sul Nexus 9 che ha costruito insieme a Google. Pare che sarà disponibile nei negozi nel corso del 2015 con a bordo Android 5.0 Lollipop, personalizzato attraverso l’interfaccia utente HTC Sense.

Fin dalla nascita, il programma Nexus di Google ha proposto sul mercato dei dispositivi di riferimento destinati agli appassionati di Android, ovvero di coloro i quali desiderano un sistema operativo pulito e genuino. I device prodotti dai partner Google sono infatti sempre stati preceduti o seguiti da varianti OEM, ad esempio l’originale HTC Nexus One e HTC Desire, LG G1 e Nexus 4, e via dicendo.

Sembra dunque che anche HTC si appresti a lanciare il seguito del Nexus 9 con un proprio tablet di punta, come emerso da un documento ottenuto da upleaks:

Qualora il rumor si rivelasse veritiero, significherebbe che a breve sarà lanciato un nuovo tablet HTC basato sull’hardware del Nexus 9, inserito in una scocca con pulsanti fisici, probabilmente con un design unibody in metallo. Basato sul nuovo Android 5.0 Lollipop arricchito con HTC Sense, il tablet dell’azienda taiwanese potrebbe in effetti riscuotere un certo interesse sul mercato, specialmente se disporrà del medesimo look premium che caratterizza i telefoni della gamma HTC One.

Tale tablet, a quanto pare proposto sia in versione solo Wi-Fi che 4G LTE, non sarebbe comunque l’unico nuovo dispositivo in arrivo da HTC. Dal leak si apprende infatti che la casa produttrice starebbe anche per lanciare nuovi smartphone – tra cui HTC Butterfly 3 – e HTC RE Camera 2, seconda iterazione della particolare action camera che sfida GoPro.