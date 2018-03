Amazon, regali di Natale all’ultimo minuto

Filippo Vendrame,

Mancano pochi giorni a Natale ed Amazon avvisa i suoi clienti che chi dovesse trovarsi all’ultimo momento nell’ordinare i regali dovrà farlo entro le ore 23.59 del 18 dicembre per potere avere la certezza di poterli mettere in tempo sotto l’albero. Termine che però si sposta alle ore 23.59 del 20 dicembre per i clienti che sceglieranno l’opzione di consegna a pagamento “Spedizione 2-3 giorni“. Termine che si può allungare ulteriormente scegliendo “Spedizione 1 giorno” o “Spedizione Mattino“.

Per questi clienti la possibilità di scegliere i regali sino alle ore 16.30 del giorno 23 dicembre. Infine, ma solo per gli abitanti di Milano, la possibilità di prendersi davvero all’ultimo momento grazie all’opzione di spedizione “Spedizione Sera” che permette di effettuare gli ordini entro le ore 9.00 del giorno 24 avendo la certezza di vederseli recapitare entro sera. Per i ritardatari cronici che si dovessero ricordare all’ultimo che il 25 dicembre è Natale, Amazon offre comunque la possibilità di comprare Buoni Regalo, di importo variabile, che possono essere stampati e consegnati a mano o inviati direttamente via eMail. Buoni Regalo che possono essere personalizzati anche nel look a discrezione del cliente.

Amazon avverte dunque i suoi clienti che c’è ancora un po’ di tempo per approfittare delle sue offerte di Natale o di tutti i prodotti presenti sul suo eShop per non rimanere senza regali il 25 dicembre, con il suggerimento però di non ridursi proprio all’ultimo momento per la scelta dei regali.

Di seguito il sunto delle date ultime d’acquisto valide per l’Italia.