Windows Phone 8.1, foto perfette con Lumia Denim

Dopo tre mesi e mezzo dall’annuncio, Microsoft ha finalmente avviato la distribuzione di Lumia Denim, l’ultimo firmware per gli smartphone prodotti da Nokia, ora nelle mani dell’azienda di Redmond. L’aggiornamento riguarda tutti i membri famiglia (sui Lumia 535/730/735/830 è già installato), ma alcune funzionalità sono riservate ai modelli di fascia alta Lumia 830/930/1520, equipaggiati con hardware specifico.

Lumia Denim introduce significativi miglioramenti per la sezione fotografica. Innanzitutto, l’app Lumia Camera consente di scattare foto di qualità più elevata ad una maggiore velocità. Gli utenti possono scattare foto multiple in sequenza in pochi secondi. Ma la funzionalità più interessante è quella denominata Moment Capture. Una lunga pressione sul pulsante della fotocamera avvia automaticamente la registrazione di video con risoluzione 4K a 24 frame al secondo, ognuno dei quali ha una risoluzione di 8,3 Megapixel. A causa delle differenze hardware, il Lumia 830 registra in full HD con fotogrammi di 2 Megapixel.

Grazie alle feature Auto HDR, Dynamic Flash e Dynamic Exposure, l’utente non deve perdere tempo con le impostazioni della fotocamera, ma può subito scattare le foto. In seguito potrà scegliere lo scatto migliore, in base alla loro qualità. I parametri vengono infatti impostati dall’algoritmo di imaging che permette di ottenere foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Nonostante il suo sensore da 41 Megapixel, il Lumia 1020 non riceverà questi miglioramenti.

La distribuzione di Lumia Denim avverrà in modo graduale e si completerà entro fine gennaio 2015. Tutto dipenderà anche dai tempi degli operatori telefonici. In alcuni paesi, gli utenti stanno ancora aspettando il firmware precedente Lumia Cyan.