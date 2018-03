Smart Lock su Chrome OS con smartphone Android 5.0

Cristiano Ghidotti,

La funzionalità Smart Lock è ora disponibile per tutti coloro in possesso di un laptop basato sul sistema operativo Chrome OS. Questa, per chi non ne fosse a conoscenza, permette di effettuare il login sul computer semplicemente avvicinando uno smartphone (compatibile al momento esclusivamente con Android 5.0 Lollipop). L’unico requisito richiesto è la versione 40 della piattaforma e la presenza del modulo Bluetooth.

Inizialmente chiamata Easy Unlock, si tratta di una tecnologia sviluppata dal gruppo di Mountain View con l’obiettivo di arrivare un giorno a rendere obsoleto l’inserimento di username e password per l’autenticazione. Per abilitare la feature è necessario accedere alle “Impostazioni avanzate” e cercare la voce “Smart Lock (Beta”), come visibile nello screenshot allegato di seguito.

Da notare che il metodo funziona solo se il telefono è sbloccato, una precauzione che potrebbe essere intesa come inutilmente macchinosa, ma che ha il fine di garantire la massima sicurezza per l’utente: in altre parole, se lo smartphone non è sbloccato anche il Chromebook risulta inaccessibile. La conferma del lancio arriva direttamente dalla pagina ufficiale di Chrome sul social network G+.

Smart Lock per Chrome è ora disponibile sui Chromebook, permettendo di sbloccare in modo sicuro il computer semplicemente avendo lo smartphone Android nelle vicinanze.

Al momento risulta del tutto assente la compatibilità con i tablet, ma è probabile che Google la introdurrà prossimamente. La portata massima (ovvero la distanza fra i due dispositivi) è di 30 metri e per rendere il tutto più semplice bigG consiglia di abilitare la funzione Smart Lock per Android, utile per sbloccare automaticamente lo smartphone ad esempio quando ci si trova in un determinato luogo (casa, ufficio ecc). Maggiori informazioni possono essere consultate nella pagina ufficiale di supporto.