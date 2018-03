Google: servizio di comparazione per assicurazioni

Filippo Vendrame,

Google ha lanciato una piattaforma di comparazione per le assicurazioni delle auto: Google Compare Auto Insurance. Una piattaforma di comparazione limitata al momento alla sola California ma che in futuro sarà estesa anche agli altri stati americani. Un servizio sviluppato per offrire agli utenti un aiuto nel prendere decisioni più consapevoli su quale prodotto assicurativo acquistare per il proprio veicolo. Come sottolinea Big G, infatti, indipendentemente che gli utenti cerchino la migliore polizza assicurativa o la migliore carta di credito, quello che è chiesto è uno strumento che consenta di capire e confrontare prodotti finanziari on-line in maniera semplice.

La piattaforma di comparazione è stata dunque pensata per consentire agli utenti di poter cercare la polizza assicurativa migliore per le loro esigenze, facilmente e velocemente sia da computer che da dispositivo mobile. Per gli utenti, dunque, un servizio web utile ed efficace. Per trovare la migliore soluzione, gli utenti non dovranno fare altro che inserire pochi dati come nome, cognome ed il numero della patente di guida per ottenere in pochi istanti tutte le migliori proposte personalizzate. Google offre anche la possibilità di perfezionare l’acquisto della polizza direttamente dal portale.

Per gli utenti, dunque, un servizio aggiuntivo che permette di semplificare la scelta della polizza assicurativa all’interno di una vera e propria giungla di offerte. I vantaggi, però, di estendono anche alle società assicurative. Per loro, infatti, la possibilità di apparire all’interno di un servizio ad altissima visibilità. Meno contenti, probabilmente, i mediatori e le piccole assicurazioni che potrebbero vedersi tagliate fuori da una piattaforma che oltre a mettere in contatto gli utenti con le grandi assicurazioni, permette anche di ottenere sconti.

Google sottolinea, infine, che una volta che Google Compare Auto Insurance sarà disponibile in più stati americani, introdurrà anche la possibilità di inserire valutazioni e recensioni. Inoltre, arriverà anche il supporto alle reti degli agenti locali.

Questa piattaforma di comparazione prezzi per le assicurazioni non è, comunque, un debutto assoluto per Google in questo particolare settore. In Inghilterra, Big G offre già da tempo una piattaforma di comparazione per le banche e per i viaggi, mentre in America è da tempo disponibile una piattaforma di comparazione per le carte di credito.