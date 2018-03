Fitbit aggiorna Surge con il bike tracking

Luca Colantuoni,

Fitbit ha annunciato l’arrivo di un aggiornamento per il Surge che introduce il supporto per il tracciamento delle corse in bicicletta, curiosamente la stessa funzionalità aggiunta recentemente al Microsoft Band. Un’altra novità è la possibilità di associare fino a sei fitness tracker allo stesso account.

In base ad un recente sondaggio, l’uso di bici da strada, mountain bike o BMX è una delle attività all’aperto preferite, seconda solo al jogging. Il Fitbit Surge permette ora di monitorare diversi parametri durante le corse in bicicletta e di sincronizzare automaticamente le statistiche tramite l’app per iOS, Android e Windows Phone. La nuova funzionalità registra distanza, durata, velocità media, battiti cardiaci e calorie bruciate in tempo reale. L’utente può inoltre visualizzare il sommario dell’allenamento e l’impatto sulle statistiche giornaliere.

Informazioni più dettagliate sono disponibili sulla dashboard web, dove è possibile consultare mappe e grafici, valutando i progressi attraverso il confronto dei dati storici. Il GPS integrato nello smartwatch può essere utilizzato per 5 ore consecutive, ma il produttore ha promesso un aggiornamento che incrementerà ulteriormente l’autonomia della batteria.

Fitbit offre diversi prodotti per ogni genere di attività e per soddisfare ogni esigenza. Il supporto Multi-Tracker permette di passare da un modello all’altro, senza la necessità di avere account separati. La nuova funzionalità consente anche di usare più fitness tracker contemporaneamente. Ogni dato verrà memorizzato separatamente. L’aggiornamento verrà distribuito all’inizio di aprile su iOS e Android per gli utenti statunitensi e successivamente negli altri paesi. Il FitBit Surge non è ancora disponibile in Italia.