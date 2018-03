Facebook introduce l’embed dei video su altri siti

Filippo Vendrame,

Nel corso della conferenza F8, Facebook ha annunciato una piccola ma molto importante novità e cioè la possibilità di condividere un video presente all’interno della piattaforma in altri siti internet. Trattasi di una notizia attesa da moltissimo tempo che agevola la condivisione dei filmati all’estero del social network. In precedenza, per provare a condividere un video, l’unica strada possibile era quella di inserire il link al video all’interno di una pagina web.

Una soluzione decisamente scomoda e poco efficace. Ma a partire da oggi, tutti gli utenti del social network, accanto ai loro video condivisi all’interno della piattaforma, inizieranno a trovare un’opzione di Embed per inserire il filmato su un altro sito. Facebook fornirà, attraverso questo strumento, un codice HTML per inserire il filmato all’interno di una pagina web esterna. Questa importante novità deve essere inquadrata nell’obbiettivo che si è posto il social network di migliorare l’esperienza d’uso dei contenuti multimediali presenti all’interno della piattaforma. Un tentativo per andare ad impensierire e fare così concorrenza a YouTube.

Facebook, grazie a questa nuova funzionalità, potrebbe presto diventare il canale ideale per diffondere e condividere mini video virali all’interno dell’intera rete. Un nuovo strumento che sicuramente andrà a catturare l’attenzione di nuovi utenti consentendo al social network di guadagnare maggiore popolarità e nuovi iscritti.

La conferenza F8 si è dimostrata ricca di novità. Oltre all’attesa possibilità di condividere direttamente un video su altri siti web, il social network ha annunciato Messenger Platform, una nuova piattaforma che permetterà agli sviluppatori di integrare app direttamente in Messenger.