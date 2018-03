Windows Phone 8.1 GDR2 e la funzione antifurto

Filippo Vendrame,

Windows Phone GDR2 dispone di una funzionalità antifurto in grado di evitare che un eventuale ladro possa resettare il dispositivo o installare una nuova ROM cancellando le vecchie impostazioni. Queste utili funzionalità non arriveranno però per tutti i possessori di un terminale Lumia. Come noto da tempo, Windows Phone GDR2 non arriverà come aggiornamento ma sarà preinstallato solo su alcuni nuovi modelli come i recenti Lumia 640 e Lumia 640 XLQueste utili funzionalità non arriveranno, purtroppo, per tutti i possessori di un terminale Lumia. Questa scelta dipende dal fatto che Microsoft, impegnata sullo sviluppo di Windows 10, non ha tempo di sviluppare e rilasciare nuovi firmware per tutti i modelli della famiglia Lumia.

La nuova funzionalità antifurto, nei dettagli, obbliga l’utente ad inserire le proprie credenziali Microsoft per poter portare a termine il ripristino del dispositivo. Credenziali che saranno richieste anche per il flash di una nuova immagine di Windows Phone 8.1 se è stata attivata la funzione “Reset Protection”. La casa di Redmond ha integrato anche una comoda funzione di “Anti-rollback”. In estrema sintesi, se le impostazioni di sicurezza son state attivate, gli utenti non potranno fare il flash di un’immagine del sistema operativo che non supporta la funzione Reset Protection.

Trattasi, dunque, di funzioni molto interessanti che però dovranno essere abilitate direttamente dai costruttori che installeranno Windows Phone 8.1 GDR2 nei loro prodotti. Si ricorda che Windows Phone GDR2, anche se trattasi di un update minore di Windows Phone 8.1, porta con sé piccole, ma comunque interessanti, novità. Oltre alle funzionalità di sicurezza, GDR2 introduce il supporto ai “Video over LTE“, il supporto a tastiere bluetooth come la tastiera Universal Foldable Keyboard di Microsoft, la possibilità di bloccare il telefono con un doppio tocco sulla barra di navigazione ed altro ancora.