Microsoft rivoluziona Outlook.com

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato un importante aggiornamento di Outlook.com volto ad integrare una nuova serie di funzionalità che miglioreranno l’esperienza d’uso del servizio di posta. Questo nuovo aggiornamento sarà disponibile da subito per un ristretto numero di utenze ma Microsoft sottolinea che le novità saranno messe a disposizione di un pubblico più vasto attraverso un programma opt-in nel corso delle prossime settimane.

La gestione della posta elettronica fa parte della vita di tutti i giorni degli utenti. Tramite le email oggi si comunica con amici, famigliari e colleghi di lavoro. Le nuove funzionalità di Outlook.com sono volte a creare una casella di posta più ricca, coinvolgente mantenendo lo stesso look and feel a cui gli utenti sono abituati da tempo. La nuova Outlook.com si basa sull’infrastruttura di Office 365, come già anticipato in passato, e da questa mutua, per esempio, Clutter, un filtro che sposta automaticamente le email meno importanti in una cartella, utilizzando algoritmi di machine learning. Un filtro, dunque, che permetterà di mettere ordine all’interno della corrispondenza. Un nuovo motore di ricerca interno permetterà, invece, di trovare velocemente tutto quanto si cerca.

Microsoft ha voluto dare ad Outlook.com anche un maggiore appeal grafico e l’aggiornamento porterà con se 13 temi diversi che gli utenti potranno scegliere. Outlook.com fornirà anche un’anteprima dei link. Basta incollare un link nel messaggio e Outlook.com genera automaticamente un’anteprima da offrire ai destinatari per consentire loro di dare una sbirciatina ai contenuti. Altre novità riguardano la possibilità di copiare ed incollare le immagini nel corpo del messaggio nel punto desiderato, la possibilità di gestire i massaggi in più finestre, mantenere le email più importanti nella parte superiore della casella di posta e la possibilità di installare add-on che ampliano le funzionalità del servizio di posta.

Il nuovo Outlook.com porta con se anche nuove strade per collaborare con amici e colleghi di lavoro. Outlook.com introduce una maggiore integrazione con Skype che consente di chattare o di avviare chiamate e videochiamate velocemente con i contatti. Inoltre, Microsoft ha lavorato per offrire anche una migliore integrazione con OneDrive. Condividere documenti e file sarà adesso semplice e veloce.

Infine, attraverso il nuovo Outlook.com sarà possibile aprire e visualizzare gli allegati mantenendo a fianco il messaggio di posta. Dunque, gli utenti potranno rispondere ad un messaggio e contestualmente leggere il documento allegato.

Per migliorare ulteriormente il servizio, il team di Outlook ha aperto una pagina di supporto dove è possibile lasciare feedback e suggerimenti.

Tutte queste nuove caratteristiche rappresentano un grande cambiamento per fare in modo che Outlook.com rimanga competitivo con gli altri servizi.