Yeair!, drone da un’ora di volo

Filippo Vendrame,

Yeair! è un drone che promette un’autonomia di volo di circa un’ora. Oggi, la maggior parte di questi veivoli, siano essi, per esempio, quadricotteri o esacotteri, non offrono una grande autonomia di volo. I migliori droni oggi in commercio, alimentati a batteria, offrono agli utenti dai 10 ai 20 minuti medi di autonomia in volo. Inoltre, i loro motori elettrici non consentono di portare carichi molto elevanti ed infatti sui più comuni droni è montata semplicemente una fotocamera per le riprese aeree.

Il nuovo drone Yeair!, invece, è stato sviluppato per offrire ai piloti una più ampia autonomia di volo e la possibilità di portare carichi maggiori. Questo nuovo quadricottero, infatti, adotta motori a combustione al posto di quelli elettrici consentendo così margini maggiori d’utilizzo. Yeair! garantisce, infatti, sino a un’ora di volo e soprattutto consente di trasportare sino a 5 kg di carico utile. Questo permette, per esempio, di trasportare videocamere professionali per riprese di qualità ad alta quota. Il problema dell’accensione dei motori è stato risolto utilizzando una piccola batteria che muove un albero che fa avviare i quattro propulsori. In questo modo è possibile evitare di inserire un costoso e pesante motorino di avviamento.

Grazie all’utilizzo di motori a combustione, Yeair! può raggiungere anche velocità nell’ordine dei 100 km/h. Dal punto di vista della sicurezza, questo drone dispone di doppi motori. Nel caso uno dovesse rompersi o spegnersi, il secondo subentrerà automaticamente.

Anche il drone Yeair! disporrà di un’app per smartphone e tablet attraverso la quale gli utenti potranno impostare piani di volo automatici.

Per avviare la produzione dei droni, la casa costruttrice ha avviato una campagna di raccolta fondi su Kickstarter. I droni Yeair! saranno in distribuzione a partire da maggio 2016 ed ognuno di loro costerà circa 1399 euro.