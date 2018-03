Windows 10, l’upgrade si prenota nei nuovi PC

Filippo Vendrame,

Non è un mistero che Microsoft stia cercando di incentivare in tutti i modi l’upgrade a Windows 10. Di recente, la casa di Redmond ha anche offerto uno strumento che consente agli utenti in possesso di un PC Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 di “prenotare” la copia upgrade di Windows 10 per consentire una sua installazione immediata non appena Microsoft rilascerà l’upgrade il 29 luglio.

Adesso, Microsoft ha rilasciato un nuovo update che permette di riservare una copia di Windows 10 addirittura durante il processo di installazione o di upgrade di Windows 8.1. In breve, gli utenti che hanno acquistato un nuovo PC Windows 8.1 o che stanno effettuando l’upgrade a questo sistema operativo, ancora prima di concludere tutto il processo di setup si troveranno davanti ad una schermata che invita loro a riservare una copia aggiornamento di Windows 10. Naturalmente, gli utenti potranno accettare o meno e decidere di scaricare ed installare Windows 10 manualmente in un secondo momento.

Microsoft punta, dunque, a stimolare i suoi utenti ad effettuare la migrazione a Windows 10 il prima possibile. Del resto la casa di Redmond si è posta l’ambizioso obiettivo di tagliare il traguardo del miliardo di dispositivi Windows 10 nell’arco di 2-3 anni.

Si ricorda, che Windows 10 per PC sarà offerto per il primo anno sotto forma di upgrade gratuito per tutti i computer dotati del sistema operativo Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. Prenotando l’aggiornamento, i PC riceveranno progressivamente tutti i file da installare in maniera tale che all’atto del debutto ufficiale del nuovo sistema operativo possano eseguire immediatamente l’aggiornamento senza dover effettuare un lungo download.