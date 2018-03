Microsoft: design responsive per OneDrive

Filippo Vendrame,

Parallelamente allo sviluppo di Windows 10, Microsoft continua a lavorare per migliorare tutto il suo ecosistema di servizi ed applicazioni. La casa di Redmond ha, infatti, annunciato un completo restyling della versione web di OneDrive. Dopo aver migliorato ed ottimizzato le app per iOS, Android e Windows Phone del suo servizio cloud, Microsoft ha adesso messo mano al design dell’applicazione web per offrire un’esperienza d’uso migliore e per proporre un sito maggiormente responsive, in grado, cioè di adattarsi al meglio agli schermi dei dispositivi di diverse risoluzioni.

La nuova interfaccia web di OneDrive non è solamente stata rivista un po’ nel design ma è stata completamente riprogettata da zero. Innanzitutto, Microsoft ha scelto di utilizzare una griglia da 4 pixel che offre il miglior compromesso in termini di flessibilità. La nuova griglia da 4 pixel permette, infatti, di mantenere la densità visiva e la stabilità ricercata per adattarsi al meglio alle varie risoluzioni e grandezze degli schermi (PC, tablet e dispositivi mobile). Tutti gli elementi del design del nuovo OneDrive sono stati, dunque, riprogettati per adattarsi al meglio alle nuove griglie da 4 pixel.

Contestualmente, Microsoft ha anche rivisto la disposizione egli elementi per migliorarne la visualizzazione indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Inoltre, sono state riviste le palette dei colori mentre il font utilizzato è Segoe che normalmente è presente in tutti i prodotti dell’ecosistema Microsoft.

Il rollout della nuova interfaccia web di OneDrive arriverà entro un paio di giorni mentre gli utenti OneDrive Business dovranno attendere la fine dell’anno.