Moto G (2015), un video svela quasi tutto

Luca Colantuoni,

Nuovo giorno e nuove indiscrezioni sul Moto G (2015). Questa volta lo smartphone Motorola di fascia media è protagonista di un video promozionale in portoghese che svela quasi tutte le caratteristiche del dispositivo Android. Sul sito del produttore statunitense è stata pubblicata e poi rimossa la pagina Moto Maker con le varie opzioni di personalizzazione. A questo punto, durante l’evento del 28 luglio ci saranno poche sorprese.

Il video chiarisce che il Moto G (2015) avrà uno schermo da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) e integrerà un processore quad core (Snapdragon 410 o 610). La dotazione hardware comprende inoltre un modulo LTE, una batteria “che dura un giorno”, fotocamere posteriore da 13 Megapixel con doppio flash LED, fotocamera frontale da 5 Megapixel per selfie e video chiamate, slot microSD e supporto dual SIM. Il Moto G di terza generazione eseguirà l’ultima versione del sistema operativo Google, ovvero Android 5.1.1 Lollipop. Lo smartphone è certificato IPX7, quindi resiste alle immersioni in acqua fino a un metro per 30 minuti.

Motorola offrirà due varianti, uno con 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna, uno con 2 GB di RAM e 16 GB di storage. Gli utenti potranno scegliere la configurazione desiderata sul sito Moto Maker, oltre al colore della cover posteriore (rimovibile), al colore della parte frontale (bianco o nero), al wallpaper e alle custodie Flip Shell (19,99 dollari).

Durante l’evento del 28 luglio, il produttore statunitense dovrebbe presentare anche due versioni del Moto X (2015) e forse un nuovo Moto 360.