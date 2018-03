Da Samsung un monitor che ricarica lo smartphone

Cristiano Ghidotti,

I nuovi monitor della serie Samsung SE370, disponibili nelle diagonali da 23,6 e 27 pollici, offrono una funzionalità particolare, assente su tutti gli altri concorrenti fino ad oggi in commercio: una base per la ricarica wireless dello smartphone integrata nella pedana. In questo modo è possibile appoggiare il telefono sotto al pannello mentre si sta lavorando, giocando o guardando un film: l’accensione di un LED verde indica che la batteria ha iniziato a caricarsi.

L’operazione risulta compatibile con tutti i dispositivi che integrano il supporto allo standard Qi definito dal Wireless Power Consortium, uno dei più diffusi a livello globale. Dal punto di vista tecnico, il prodotto è in grado di riprodurre immagini con una risoluzione massima pari a 1920×1080 pixel (ovvero Full HD), ha un tempo di risposta pari a 4 ms e presenta un design piuttosto ricercato, con finiture White High Glossy. L’aver progettato un display che racchiude al suo interno la ricarica wireless degli smartphone rappresenta per Samsung un passo importante verso l’ottimizzazione degli spazi, soprattutto in ambito professionale.

Il monitor ha ricevuto la certificazione Windows 10 e risulta compatibile con tutte le funzionalità della nuova piattaforma Microsoft, ma non ci sono problemi nemmeno per l’utilizzo di computer basati sul sistema operativo OS X di Apple. Al momento non sono state rilasciate informazioni in merito al prezzo o alla data di uscita sul mercato. Di seguito un riepilogo della scheda tecnica.