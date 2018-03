Force Touch su iPhone 6S, ecco come funziona

Luca Colantuoni,

Il Force Touch viene sfruttato per rilevare la forza della pressione sul pannello touch dell’Apple Watch e sul trackpad del nuovo MacBook. Apple integrerà la stessa tecnologia nei prossimi iPhone 6S e iPhone 6S Plus con iOS 9, ma il funzionamento sarà differente rispetto all’orologio digitale.

Invece di aprire una finestra di controlli extra, come su Apple Watch, il Force Touch per iPhone verrà usato per accedere alle scorciatoie, visualizzare menu e attivare nuove funzioni. La fonte contattata dal sito 9to5Mac ha fornito alcuni esempi esplicativi. Se l’utente tocca un punto di interesse nell’app Mappe verrà avviata immediatamente la navigazione turn-by-turn. Usando la gesture Force Touch si possono quindi risparmiare due step. Nell’app Musica, invece, verrà mostrato un menu con le opzioni per aggiungere un brano alla playlist oppure salvarlo per l’ascolto offline, quando viene toccata la traccia nell’elenco.

Il Force Touch per iPhone permetterà di aprire una sezione specifica delle app. Toccando, ad esempio, l’icona dell’app Telefono, l’utente potrà scegliere la scheda Voicemail, mentre toccando l’icona dell’app News potrà aprire direttamente la scheda Preferiti. Alcune delle gesture saranno simili a quelle presenti sul MacBook. Con un “deep press” su un link in Safari verrà mostrata l’anteprima della pagina. Con una pressione prolungata sull’indirizzo o il nome di un contatto verrà visualizzata la mappa o il numero di telefono.

Considerata la piccola dimensione del display, il Force Touch dell’Apple Watch è rappresentato da una griglia di opzioni che copre l’intero schermo. Sui nuovi iPhone 6S, invece, la tecnologia verrà sfruttata in tre modi: nessuna interfaccia aggiuntiva, un’interfaccia che appare nel punto in cui il dito tocca lo schermo, e una card dal basso che include una lista di scorciatoie, come l’attuale menu Share.

Il display Force Touch sarà presente anche sul futuro iPad Pro da 12,9 pollici. Gli iPhone 6S verranno annunciati il 9 settembre.