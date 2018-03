IFA 2015: Philips, nuove serie 8601, 8901 e 9600

Filippo Vendrame,

Ad IFA 2015, Philips si è resa protagonista svelando al pubblico le sue nuove TV dotate di sistema operativo Android. L’azienda, in particolare, ha mostrato i nuovi modelli 8601, 8901 e 9600. La serie Philips 8601, caratterizzata da un design slim, è dotata delle più recenti tecnologie Philips di elaborazione delle immagini e del sistema BrightPro per riprodurre le immagini più nitide e dettagliate possibili con una luminosità fino a due volte più brillante rispetto ai televisori standard. Trova posto anche un sistema audio innovativo che restituisce un suono superbo.

Il sistema a 18 speaker è caratterizzato da 16 micro-driver montati su due raffinatissimi altoparlanti che possono anche essere rimossi e posizionati lontano o montati su stand opzionali. Il risultato è un apparecchio TV dotato di un proprio sistema audio wireless che può creare un suono realmente immersivo. La gamma Philips 8601 include modelli con dimensioni di 139cm (55 pollici) e 164cm (65 pollici). La nuova gamma Philips 8901 (AmbiLux) si caratterizza, invece, per la rivoluzionaria tecnologia di proiezione Ambilight per per gli schermi 4k Ultra HD. AmbiLux rappresenta il top della nuova gamma di TV Philips, grazie alla qualità delle nitidissime immagini UHD e al meglio del design europeo che si combinano con il potente sistema operativo Android TV e all’evoluzione delle prestazioni di Ambilight per offrire una esperienza TV senza precedenti.

La tecnologia di proiezione Ambilight libera le immagini dai vincoli dell’apparecchio televisivo utilizzando nove piccoli pico-proiettori, ognuno precisamente posizionato sul retro della TV. Una tecnologia di precisione assicura che il sistema di proiezione Ambilight sia in grado di proiettare immagini con una chiarezza superiore, colori vivaci e contrasto perfetto per creare un’esperienza coinvolgente.

Infine, la serie Philips TV 9600 UHD con il nuovo standard High Dynamic Range gestisce un’incredibile qualità dell’immagine con riflessi più luminosi, neri più profondi e colori più vividi insieme a dettagli più accurati. La tecnologia di elaborazione e upscaling Perfect Pixel Ultra HD picture assicura che la serie Philips 9600 fornisca una luminosità, immagini dettagliate con elevata profondità e contrasto da qualsiasi fonte. Micro Dimming Premium e retroilluminazione LED con singoli segmenti regolabili offrono un elevato contrasto per Ambilight sui 4 lati. Le TV Philips serie 9600 offrono, dunque, immagini allo stato dell’arte.