Marco Grigis,

La presentazione dei nuovi iPhone 6S e iPad Pro, avvenuta lo scorso mercoledì presso il Bill Graham Civic Auditorium di Cupertino, non si può dire abbia lasciato gli appassionati privi di curiosità. I preordini di iPhone 6S sembrano già essere da record, mentre su iPad Pro si discute delle più svariate peculiarità. Fra queste la RAM, di cui è emersa la quantità di 4 GB a ridosso nel weekend, grazie all’apparizione fortuita di alcuni documenti online. Oggi arriva quella che potrebbe essere la conferma definitiva della quantità di memoria volatile installata sui dispositivi, grazie all’analisi di XCode.

Gli sviluppatori sono già all’opera per adattare le loro app alla grande potenza degli iPhone 6S e di iPad Pro, così come anche per realizzare dei software del tutto nuovi. Grazie al developer Hamza Sood, il qualche ha condiviso su Twitter alcuni scatti di XCode, è possibile finalmente apprendere la quantità di RAM effettiva installata sui terminali.

Apple solitamente non svela di quanta RAM dispongano i propri iDevice: si tratta di un dettaglio che, di norma, emerge in itinere dai primi benchmark, effettuati dai possessori alla consegna dei dispositivi. Anche da XCode, tuttavia, è possibile ricavare questo dato, tramite l’analisi delle stringhe collegate a “memoryClass”. Emerge così come gli iPhone 6S, sia nella versione da 4,7 pollici che in quella da 5,5, siano dotati di 2 GB di RAM, mentre il grande iPad Pro di ben 4 GB.

Not much of a surprise but Xcode confirms 2GB of RAM for the 6s (and 6s plus), and 4GB for the iPad Pro pic.twitter.com/X8Ym4DtamS — Hamza Sood (@hamzasood) September 13, 2015

Si tratta, comunque, di quantità che non stupiscono. Per iPhone 6S, infatti, si tratta della naturale evoluzione rispetto al singolo GB di memoria volatile installato sui modelli precedenti. Per iPad Pro, invece, i 4 GB trovano giustificazione nelle elevate capacità di calcolo del dispositivo, un tablet che grazie al processore A9X si pone praticamente a parità con quello dei laptop. iPhone 6S sarà disponibile in Italia probabilmente a partire dal mese di ottobre, mentre iPad Pro dovrebbe giungere il successivo novembre.

Galleria di immagini: iPhone 6S e iPhone 6S Plus: le foto