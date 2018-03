Windows 10 Mobile build 10536 per errore a tutti

Filippo Vendrame,

Microsoft ha da poche ore rilasciato la build 10536.1004 di Windows 10 Mobile a tutti gli iscritti al programma Windows Insider. Sfortunatamente questa nuova build contiene un bug molto serio per tutti coloro che dispongono di un dispositivo Windows Phone 8.1 non Lumia. Questo bug permette, infatti, l’installazione di Windows 10 Mobile anche su tutti i dispositivi Windows Phone non supportati ufficialmente, sostanzialmente, tutti i terminali HTC (ad eccezione dell’HTC One (M8) non commercializzato in Italia), Samsung e quelli di altri produttori che hanno messo in commercio uno smartphone con il sistema operativo di Microsoft.

Il problema nasce dal fatto che provando ad installare Windows 10 Mobile, i terminali in questione smettono di funzionare e i possessori saranno costretti a ripristinare Windows Phone 8.1 perdendo tutti i dati presenti sul telefono. L’esortazione è dunque quella di non provare ad installare il sistema operativo sui terminali non Lumia per non incorrere in problemi anche perché la procedura di ripristino non è comunque sicura al 100%. Microsoft ha anche approntato una pagina specifica in cui sono elencati i terminali compatibili per questa fase di test. Dunque, solo i terminali compresi in questa lista potranno installare Windows 10 Mobile.

@iamcadz @cherrymobilePH DO NOT INSTALL unless your phone is on the list of supported devices. Won't work and you'll need to reflash. — Gabriel Aul (@GabeAul) September 15, 2015

Tutti gli altri dovranno aspettare il debutto della nuova piattaforma mobile della casa di Redmond a patto che i produttori certifichino l’upgrade rendendolo disponibile. Il rilascio ufficiale per i terminali Windows Phone supportati è atteso entro la fine dell’anno.