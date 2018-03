Windows 10, addio al Pannello di Controllo

Filippo Vendrame,

Windows 10 potrebbe, presto, fare a meno del Pannello di Controllo presente su tutti i sistemi Windows da sempre. Con l’arrivo, infatti, di Windows 8, Microsoft aveva sostanzialmente reso disponibili due applicazioni che permettevano di svolgere le medesime funzioni: il Pannello di Controllo e l’app “Impostazioni” nata prevalentemente per l’uso con le dita. Questa doppia presenza è sempre stata oggetto di critiche da parte degli utenti ma adesso le cose potrebbero presto cambiare.

@billybobjoe2211 @brandonleblanc Having two separate implementations means more code complexity and disk/mem usage. Getting to one is leaner — Gabriel Aul (@GabeAul) October 4, 2015

Con l’arrivo di Windows 10, infatti, l’app “Impostazioni” ha subito un profondo restyling, mentre il Pannello di Controllo è rimasto sempre uguale. Gabriel Aul, attraverso il suo account su Twitter, rispondendo ad un quesito di un utente proprio su questo tema, ha sottolineato come due app distinte significano maggiore codice ed un utilizzo di maggiori risorse di sistema e che dunque è necessario arrivare ad un’unica soluzione. Del resto, un’unica applicazione renderebbe il sistema operativo più snello ed allo stesso tempo maggiormente usabile in quanto tutte le impostazioni risulterebbero accessibili da un unico luogo.

Quando arriverà questa rivoluzione è difficile a dirsi anche perché l’attuale app delle Impostazioni non racchiude al suo interno tutte le opzioni disponibili all’interno del Pannello di Controllo. Microsoft, dunque, dovrà lavorare ancora per ottimizzare e migliorare l’app delle Impostazioni per renderla davvero e totalmente complementare al vecchio Pannello di Controllo. Solo a questo punto, dunque, la casa di Redmond potrà eliminare un pezzetto di storia passata dal suo nuovo sistema operativo.

In ogni caso, trattasi dell’ennesima dimostrazione di come Windows 10 sia in costante evoluzione e di come Microsoft stia cercando di affinarne tutti gli aspetti per migliorarne l’esperienza d’uso.