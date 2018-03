Vodafone rimborsa le attivazioni involontarie

Filippo Vendrame,

Vodafone, una decina di giorni fa aveva annunciato un’iniziativa unica nel suo genere offrendo un rimborso a tutti quei clienti che riscontrassero problemi nell’utilizzo della connettività 4G LTE. Adesso, il programma We CARE di Vodafone prosegue con “Soddisfatti o Rimborsati Servizi Digitali” che offre una soluzione al problema dei servizi digitali a pagamento attivati involontariamente.

Per garantire trasparenza e maggiore consapevolezza nella fase di attivazione di servizi digitali, Vodafone mette a disposizione una duplice garanzia: non solo ha già introdotto il meccanismo del cosiddetto “doppio click”, che consente al cliente di attivare il servizio solo dopo aver ricevuto e confermato informazioni relative al costo del servizio e alle modalità di disattivazione; ma offre anche il rimborso dei servizi attivati involontariamente. Dal 22 ottobre i clienti, attraverso l’app My Vodafone, potranno gestire in modo autonomo i servizi digitali attivi sul proprio numero, controllarne il rinnovo e la spesa. Qualora il servizio fosse comunque stato attivato per errore, i clienti, sempre utilizzando la app My Vodafone, possono richiederne la disattivazione, il rimborso e il blocco.

“Soddisfatti o Rimborsati Servizi Digitali” si applica ai Servizi Premium di personalizzazione del proprio smartphone, tablet o pc, quali ad esempio suonerie e giochi.

Il servizio digitale può essere rimborsato alla prima richiesta per gli addebiti dei precedenti 90 giorni. Successivamente il cliente avrà la possibilità di attivare il blocco selettivo in modo da non ricevere più addebiti indesiderati.

Il rimborso non si applica a servizi quali SMS bancari, biglietti dei trasporti e parcheggi, televoti, donazioni e i contenuti di cinema, serie TV e musica dell’offerta Vodafone Entertainment.

L’iniziativa rientra nel progetto We CARE che intende consolidare e valorizzare il rapporto di fiducia con i clienti, attraverso una serie di azioni concrete, negli ambiti della connettività, della trasparenza, del riconoscimento della fedeltà del cliente, e della accessibilità ed efficacia del servizio clienti.