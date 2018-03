Francesco Caccavella,

Apple ha rilasciato nella tarda serata italiana di oggi la versione 9.1 di iOS, il sistema operativo che equipaggia iPhone, iPod Touch e iPad. L’aggiornamento, il terzo dall’uscita di iOS 9, è piuttosto corposo (quasi 250 MB su iPhone 6 e quasi 240 MB su iPad Air, se aggiornato direttamente dal dispositivo over the air). Molte delle novità migliorano la stabilità del sistema, correggono problemi di usabilità e migliorano le performance. La novità più visibile all’utente è l’introduzione di 150 nuove emoticons (emoji), alcune delle quali visibili in questa immagine:

Per gli utenti di iPhone 6S, il nuovo sistema operativo migliora l’usabilità della funzione Live Photos che riconosce quando il telefono viene alzato ed abbassato in modo da impedire la registrazione di immagini non significative.

Apple ha rilasciato anche la seconda versione di WatchOS 2 (WatchOS 2.0.1). Anche in questo caso le correzioni riguardano soprattutto miglioramento di stabilità e performance, oltre ad un consistente numero di nuove emoticons. Corretto inoltre un problema che poteva portare ad una riduzione della durata della batteria.

Di seguito, tutte le novità di iOS 9.1:

Possibilità di rilevare intelligentemente quando iPhone viene alzato e abbassato, in modo tale da non registrare automaticamente tali movimenti utilizzando l’opzione “Live Photos”.

Introduzione di più di 150 nuove emoji con supporto completo per le emoji Unicode 7.0 e 8.0.

Stabilità migliorata per le opzioni di ricerca, CarPlay, Musica, Foto e Safari.

Miglioramento delle prestazioni dell’interfaccia utente multitasking.

Risoluzione di un problema che poteva fare in modo che Calendario non rispondesse nella vista mese.

Risoluzione di un problema che impediva ad alcuni utenti di Game Center di avviare l’app.

Risoluzione di un problema per il quale il contenuto di alcune app veniva ingrandito.

Risoluzione di un problema per il quale il conteggio dei messaggi di posta non letti poteva risultare errato per account e-mail POP.

Correzione di un problema che impediva ad alcuni utenti di rimuovere i contatti recenti suggeriti da nuovi messaggi di posta o di testo.

Risoluzione di un problema per il quale alcuni messaggi non comparivano tra i risultati di ricerca di Mail.

Risoluzione di un problema per il quale una barra grigia poteva essere visualizzata nel corpo dei messaggi audio.

Risoluzione di un problema che poteva causare errori di attivazione con alcuni gestori.

Risoluzione di un problema che impediva di aggiornare alcune app da App Store.

E tutte le novità di WatchOS 2.0.1: