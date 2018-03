Facebook 2G Tuesdays per simulare le reti obsolete

Filippo Vendrame,

Nel tentativo di comprendere al meglio il disagio di tutti quegli utenti dei paesi emergenti dove le connessioni a banda larga sono una rarità, Facebook ha adottato l’iniziativa “2G Tuesdays“. Ogni martedì mattina, i dipendenti del social network accederanno all’applicazione della società utilizzando una connessione che simula i limiti prestazionali di una linea 2G per un’ora, sperimentando cosa significa navigare sul proprio profilo, vedere e caricare foto e video attraverso una linea internet lenta.

Durante il test, i dipendenti di Facebook sperimenteranno cosa significa utilizzare l’app attraverso una linea limitata provando gli stessi disagi di tutti gli iscritti dei paesi emergenti in cui il 3G ed il 4G sono una rarità. L’iniziativa è stata progettata per aiutare i dipendenti ad entrare in empatia con gli utenti dei mercati in forte espansione come l’India, la Thailandia e gran parte dell’America Latina. Inoltre, questo test permetterà di comprendere meglio quali elementi dell’app possano essere migliorati per garantire un’esperienza ottimale anche attraverso i network lenti. Difficile capire se un’ora alla settimana di test possa portare realmente a migliorare l’applicazione per un suo utilizzo più immediato anche attraverso le reti più obsolete, tuttavia va dato adito a Facebook di tentare tutte le strade possibili per raggiungere questo obiettivo.

Del resto, il social network da tempo sta lavorando per offrire un accesso facile a tutti alla sua piattaforma sociale. Per esempio, all’inizio di quest’anno è stato lanciato Facebook Lite, una versione alleggerita dell’app per dispositivi Android che offre un accesso basico al social network e dunque ben si adatta ai network lenti.

Da menzionare, inoltre, anche il progetto Internet.org che punta a connettere tutti i paese emergenti. Tutte iniziative importanti atte a connettere il mondo, uno degli obiettivi da sempre di Facebook anche se qualcuno maliziosamente afferma che tutta questa attenzione è da ricercarsi anche nella volontà di guadagnare importante fette di mercato acquisendo molte nuove utenze.