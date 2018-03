Dal MIT un cubo robot che salta ovunque

Cristiano Ghidotti,

Arriva dai laboratori del MIT una nuova unità robotica piuttosto particolare: a prima vista sembra un normale cubo, un dado se si prendono in considerazione le dimensioni contenute, ma al suo interno nasconde un sistema di molle metalliche che gli permette di muoversi in modo agile su qualsiasi tipo di superficie. La spinta propulsiva è fornita da due piccolo motori.

Le molle vengono piegate su se stesse sfruttando gli incavi posti su ognuna delle facce del cubo, finché un eccessivo angolo di rotazione non ne provoca l’uscita. A quel punto l’energia cinetica accumulata si sprigiona e solleva l’intero peso del robot, innescando il movimento. La direzione può essere controllata specificando, appunto, il senso di rotazione dei due motori interni. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di un semplice esercizio di stile: quello mostrato nel video in streaming di seguito non è altro che un prototipo preliminare, ma un giorno sarò possibile dotare l’unità di apparecchiature in grado di svolgere le funzioni più svariate.

Con alcune componenti leggere, come videocamere miniaturizzate, il robot può essere impiegato per le operazioni di esplorazione. Inoltre, un sensore di rete wireless può essere implementato e configurato per la sorveglianza degli ambienti esterni, utilizzando anche più di un’unità di questo tipo.

Questo è quanto dichiarano i responsabili del progetto. I test condotti finora dal team del Massachusetts Institute of Technology hanno messo in evidenza che le performance migliori si ottengono con l’impiego di materiali morbidi per la struttura esterna. Per quanto riguarda le dimensioni, attualmente ogni lato del cubo misura 7 cm e il peso complessivo è di circa 200 grammi. Naturalmente all’interno è presente anche una batteria, necessaria per alimentare i due motori.

