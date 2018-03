Xiaomi Mi Band Pulse, fitness tracker da 15 euro

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha annunciato il nuovo Mi Band Pulse, successore del popolare Mi Band, uno dei dispositivi indossabili più venduti nel mondo. Il secondo fitness tracker del produttore cinese non è molto diverso dal vecchio modello, ma sono stati apportati diversi miglioramenti e soprattutto è stato aggiunto un sensore per i battiti cardiaci. Come da tradizione, il prezzo del piccolo dispositivo è molto basso, ovvero 99 yuan, pari a circa 15 euro al cambio attuale.

Esteticamente, il Mi Band Pulse è identico al suo predecessore, ma l’integrazione del cardiofrequenzimetro ha comportano un leggero aumento delle dimensioni. L’indossabile è più stretto (13,6 contro 14 millimetri), ma più lungo (37 contro 36 millimetri) e più spesso (9,9 contro 9 millimetri). Il peso cresce invece da 5 a 5,5 grammi. Anche i materiali non cambiano: elastomero termoplastico per il cinturino e lega di magnesio/alluminio per il modulo che contiene i componenti elettronici. La cinghietta, più resistente rispetto a quella del Mi Band, dovrebbe ridurre le probabilità di rottura.

A differenza di molti prodotti della stessa categoria, il Mi Band Pulse non possiede nessun display, ma solo tre LED colorati per le notifiche. Il fitness tracker integra un modulo Bluetooth 4.0, un motore a vibrazione e una batteria da 45 mAh che garantisce un’autonomia massima di 20 giorni, inferiore rispetto al Mi Band, a causa del sensore per i battiti cardiaci. Il dispositivo è certificato IP67, quindi può resistere all’acqua per 30 minuti ad una profondità di circa un metro.

Il Mi Band Pulse può registrare la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, il numero di passi, la distanza percorsa e sbloccare lo smartphone senza password o PIN (solo con smartphone Xiaomi). I dati raccolti vengono sincronizzati con l’app per iOS e Android. Il nuovo fitness tracker sarà in vendita dall’11 novembre. Non è noto quando verrà distribuito in Europa.