Android Wear: arriva la connettività mobile

Cristiano Ghidotti,

Google segna oggi un passo importante nel percorso di evoluzione del sistema operativo Android Wear: la piattaforma supporta in via ufficiale la connettività mobile, ovvero può accedere a Internet anche senza sfruttare uno smartphone, in qualunque momento o situazione. Il primo smartwatch a beneficiare di questa nuova funzionalità è la versione LTE del modello LG Watch Urbane 2nd Edition.

L’annuncio arriva direttamente dal blog ufficiale. Oltre a poter scambiare dati e informazioni tramite WiFi e Bluetooth, dunque, gli smartwatch basati su Android Wear sono in grado di connettersi alle reti cellulari. Questo non solo permette di effettuare o ricevere telefonate, ma anche di scambiare messaggi con i propri contatti, effettuare il monitoraggio preciso dell’attività fisica durante una sessione di allenamento, ottenere risposte da Google mediante comandi vocali e lanciare le proprie applicazioni preferite. Si potrà dunque dire addio alle fase fa indossare sul braccio in cui mettere lo smartphone durante una corsa.

Non dovrete più preoccuparvi di Bluetooth o WiFi: il vostro orologio si connetterà automaticamente ad una rete cellulare quando le altre non saranno disponibili.

La versione LTE dello smartwatch prodotto da LG debutterà sul mercato statunitense entro la fine del mese, mentre il lancio nel resto del mondo è atteso per l’inizio del prossimo anno.I tre pulsanti fisici presenti sulla cassa servono per l’accesso rapido all’elenco dei contatti, all’applicazione LG Health dedicata al fitness e per tornare alla schermata principale. Il display P-OLED ha una risoluzione pari a 480×480 pixel e il cardiofrequenzimetro misura costantemente il battito cardiaco dell’utente. La piattaforma di Google dedicata agli indossabili compie dunque un significativo passo in avanti, rendendo i dispositivi sempre più indipendenti dagli smartphone per l’accesso alle funzionalità integrate.