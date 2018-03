iPhone da 4 pollici: vedrà un chip A8

Marco Grigis,

Si fanno sempre più insistenti le notizie su un possibile successore di iPhone 5S e iPhone 5C, un device da quattro pollici che Apple potrebbe presentare nei primi mesi del 2016. Sebbene dall’azienda californiana non giungano indicazioni in merito, oggi emergono dettagli sul chipset scelto per lo smartphone: non un A9, come negli attuali iPhone 6S, bensì un precedente A8. Il dispositivo, inoltre, si posizionerà come prodotto entry-level, forse però non a livello di prezzo, per attirare nuovi consumatori.

Le indiscrezioni odierne sono state pubblicate dal blog giapponese Macotakara, realtà web sempre molto puntuale sui pianti di Cupertino. Nelle pubblicazioni, si parla di un dispositivo chiamato in gergo “iPhone 5S Mark II”, un device da 4 pollici pensato per attirare i nostalgici del piccolo schermo, ma anche il consumatore entry level. Lo smartphone, oltre al già citato display, vedrà forse in dotazione un processore della famiglia A8, comunicazioni WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1, una fotocamera frontale FaceTime HD e una posteriore con apertura f/2.2. In altre parole, una versione “telefonica” dell’ultima generazione di iPod Touch, quella lanciata lo scorso luglio, che vede simili specifiche hardware, fatta eccezione per un processore della famiglia A7.

Non è ancora noto, invece, il quantitativo di RAM che verrà installato nello smartphone. Non disponendo di un chipset A9, come gli attuali iPhone 6S, è probabile che il dispositivo sia limitato a un solo GB anziché due, così come i precedenti modelli. Una quantità, tuttavia, più che sufficiente per le eventuali necessità di un consumatore entry level. Anche i prezzi non sono ancora conosciuti: c’è chi parla di una soglia attorno ai 400 dollari, ma nulla sarebbe trapelato né da Apple né dai distretti produttivi.

Altrettanto confuse, infine, sono le indiscrezioni sul design. In un primo momento si è pensato che lo smartphone potesse mostrare una scocca in policarbonato, ereditata da iPhone 5C, ma Apple si starebbe invece orientando verso l’alluminio, per un device che sarà più probabilmente l’upgrade di iPhone 5S. Non è al momento noto, però, se verranno conservate le stesse fattezze o si cercherà di rendere più uniforme l’aspetto a iPhone 6 e iPhone 6S. Non resta che attendere, di conseguenza, i primi mesi del 2016 per scoprirlo.

Galleria di immagini: Apple iPhone 5c, le foto