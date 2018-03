Lumia 950 XL, come avere il Dock in omaggio

Filippo Vendrame,

Microsoft, ai primi acquirenti del nuovo phablet Lumia 950 XL con Windows 10 Mobile, regalerà il Dock per utilizzare la funzione Continuum e trasformare il dispositivo mobile in un vero e proprio PC semplicemente collegandolo ad uno schermo esterno, ad un mouse ed ad una tastiera. La promozione era nota già da qualche tempo ma la casa di Redmond non aveva ancora specificato come gli utenti avrebbero potuto ottenere il Dock in omaggio.

Microsoft ha adesso aggiornato la pagina del Lumia 950 XL all’interno del Microsoft Store inserendo tutti i dettagli per poter accedere alla promozione. All’interno del regolamento si evince che rientreranno nella promozione tutti gli acquisti effettuati nel periodo compreso dal 20 novembre 2015 al 31 gennaio 2016. Gli acquirenti del cellulare Microsoft Lumia 950 XL dovranno, entro il 31 gennaio 2016, ottenere il codice promozionale, accedendo alla App “Lumia Offers” attivabile tramite attivazione di un account Microsoft sul proprio cellulare Microsoft Lumia 950 XL, seguendo la procedura indicata nell’App stessa.

A seguito della procedura sarà inoltrato agli acquirenti un codice a mezzo e-mail (all’indirizzo di posta elettronica da loro segnalato al momento della richiesta codice). Il presente codice dovrà essere utilizzato entro il 29 febbraio 2016 attraverso il Microsoft Store per poter richiedere gratuitamente i Dock del valore di 99,99 euro.

Microsoft evidenzia che per la richiesta dell’omaggio sarà necessario inviare per sola garanzia anche gli estremi di una carta di credito per poter effettuare l’accesso ed utilizzare il codice promozionale. Si specifica che comunque non saranno effettuati prelievi.

L’offerta è limitata ad un solo omaggio per ogni account Microsoft.