Fastweb, WiFi gratis nelle stazioni dei treni

Filippo Vendrame,

Fastweb porta il WiFi gratis in tutte le principali stazione ferroviarie italiane in collaborazione con Grandi Stazioni, la società del Gruppo FS Italiane partecipata da Eurostazioni che gestisce i più importanti complessi ferroviari in Italia. Il servizio, realizzato dall’operatore, è già disponibile a Roma Termini, Roma Tiburtina, Milano Centrale, Napoli Centrale e Torino Porta Nuova e si estenderà nei prossimi mesi anche alle altre stazioni del network.

Gli oltre 750 milioni di passeggeri e visitatori che ogni anno transitano in una delle 14 stazioni di GS, oltre alla normale navigazione Internet, potranno inoltre accedere al portafoglio di servizi digitali e di proximity offerto da Grandi Stazioni. Il WiFi offerto da Grandi Stazioni è in linea con i più aggiornati standard internazionali in termini di servizi ai viaggiatori. Anche nei grandi hub del trasporto pubblico infatti l’uso di smartphone e tablet per interagire con l’ambiente e cercare informazioni geolocalizzate è ormai un’abitudine diffusa soprattutto da parte dei viaggiatori che provengono da Paesi in cui è più accentuata la cultura digitale. Un’abitudine così diffusa da influenzare il giudizio sulla qualità complessiva dei servizi ricevuti. Per questo Grandi Stazioni ha deciso di implementare una rete Wi-Fi che possa veicolare anche informazioni geolocalizzate.

L’accesso alla rete Internet è completamente gratuito e chiunque potrà navigare, in modo sicuro, tramite smartphone, tablet o pc portatile. I frequentatori delle stazioni potranno navigare in internet accedendo in modo diretto al portale web di Grandi Stazioni, oppure tramite la app Around Station compatibile con Android e iOS, ottenendo così informazioni utili sui servizi, eventi o sul loro viaggio.

La rete WiFi realizzata da Fastweb è una piattaforma stabile e performante, che garantisce l’accesso di molti utenti in contemporanea, grazie all’integrazione degli hotspot con l’infrastruttura di rete in fibra ottica. Inoltre Fastweb ha dotato la rete dei più moderni sistemi di sicurezza per garantire la navigazione e lo scambio dei dati senza pericolo di intrusione dall’esterno.