Internet Explorer 11: nuova Modalità Enterprise

Filippo Vendrame,

Microsoft, con Windows 10, ha deciso di pensionare il vecchio browser Internet Explorer in favore del nuovissimo Edge, molto più moderno e flessibile. Tuttavia, la casa di Redmond ha deciso, comunque, di non dismettere completamente il supporto al suo vecchio browser perché ancora necessario in alcuni ambienti ed in particolare in quelli aziendali dove i dipendenti devono utilizzare speciali applicazioni solamente compatibili con il vecchio browser.

Proprio perché ancora necessario agli ambienti enterprise, Microsoft ha deciso di aggiungere alcune nuove funzionalità alla Modalità Enterprise per Internet Explorer 11 (IE11). La modalità Enterprise, si ricorda, è una modalità di compatibilità eseguita in Internet Explorer 11 nei dispositivi Windows 8.1 Update e Windows 7 e consente il rendering dei siti Web usando una configurazione del browser modificata che è progettata per emulare Windows Internet Explorer 7 o Windows Internet Explorer 8, evitando i più comuni problemi di compatibilità associati alle app Web scritte e testate in versioni precedenti di Internet Explorer.

Molti clienti concordano che la compatibilità delle app Web rappresenti un costo considerevole per l’aggiornamento, perché le app Web devono essere testate e aggiornate prima di adottare un nuovo browser. La migliore compatibilità offerta dalla modalità Enterprise consente ai clienti di affrontare con tranquillità l’aggiornamento alla versione più recente di Internet Explorer. In particolare, Internet Explorer 11 consente ai clienti di beneficiare di standard Web moderni, prestazioni migliori, maggiore sicurezza e più affidabilità.

Tra le novità introdotte da Redmond si evidenzia il supporto alle porte HTTP alla Modalità Enterprise per Internet Explorer 11. Adesso, gli utenti potranno specificare direttamente la porta anche durante una sessione in Modalità Enterprise. Per poter utilizzare questa funzione su Windows 7 o Windows 8.1 gli utenti devono scaricare il pacchetto aggiornamento del sistema operativo rilasciato ad ottobre.

Inoltre, è stato migliorato il supporto che aiuta i clienti ad utilizzare la Modalità Enteprise. Web Application Compatibility Lab Kit può essere utilizzato su macchine virtuali o installato direttamente sul PC.