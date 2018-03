Black Friday: Origin lancia sconti sino al 75%

Filippo Vendrame,

Origin, la piattaforma digitale videoludica di Electronc Arts, ha deciso di festeggiare la ricorrenza del Black Friday lanciando moltissimi sconti sino al 75% su moltissimi titoli famosi sino al primo dicembre. Trattasi di un’opportunità molto ghiotta per permettere a molti appassionati di videogiochi di acquistare titoli di una certa caratura risparmiando cifre interessanti.

Tra i giochi più importanti offerti in promozione si evidenziano, per esempio, The Sims 4 a 24,95 euro, Battlefield 4 Premium Edition a 19,96 euro, FIFA 16 a 35,94 euro, Dragon Age: Inquisition a 39,93 euro, The Witcher 3: Wild Hunt a 39,99 euro e tantissimi altri ancora appartenenti a tutte le più disparate categorie di gioco. Saldi davvero importanti per i quali l’esortazione è di approfittarne il prima possibile. EA evidenzia come i giochi in promozione potranno essere acquistati sia via web che attraverso il client software di Origin. L’offerta non può essere sostituita, scambiata, venduta o riscattata in cambio di denaro. La promozione non è cumulabile con altre promozione di EA. Gli eventuali costi di spedizione saranno a carico dei clienti.

La promozione riguarda solo Origin e non è estesa ad altri eShop o negozi fisici. L’elenco completo dei titoli in offerta e tutti i dettagli della promozione sono disponibili all’interno del portale Origin di Electronic Arts.