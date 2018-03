Microsoft annuncia i Nokia 230 e 230 Dual SIM

Luca Colantuoni,

Il marchio Nokia torna nuovamente sul mercato con i nuovi feature phone annunciati oggi da Microsoft. I Nokia 230 e 230 Dual SIM non possono certo competere con gli smartphone Android di fascia bassa, ma verranno sicuramente apprezzati dagli utenti che cercano un prodotto economico per accedere ad Internet e scattare qualche selfie. I due dispositivi saranno in vendita da dicembre in India, Asia e Medio Oriente ad un prezzo di 55 dollari, tasse escluse.

Il Nokia 230 e la sua variante Dual SIM sono caratterizzati da un qualità costruttiva difficile da trovare in altri prodotti della stessa categoria. Il telaio, infatti, è realizzato in policarbonato, mentre la cover posteriore (rimovibile) è in alluminio. La dotazione hardware include un display LCD da 2,8 pollici (240×320 pixel), 16 MB di RAM, slot microSD per card fino a 32 GB e fotocamere da 2 megapixel, entrambe con flash LED. Il tasto dedicato permette di scattare velocemente le foto, che possono essere condivise su Facebook o Twitter usando il tasto Share.

Galleria di immagini: Nokia 230 e 230 Dual SIM, le immagini

I due telefoni integrano solo un modulo Bluetooth, quindi l’accesso ad Internet avviene esclusivamente tramite rete mobile. Il consumo dati è tuttavia molto basso, grazie all’uso di Opera Mini. I Nokia 230 e 230 Dual SIM possono riprodurre file MP3, AAC, H.263, H.264/AVC e MPEG-4, includono una radio FM e supportano lo streaming YouTube via browser. Microsoft ha installato anche alcuni giochi e l’utente può scaricare un titolo Gameloft al mese per un anno. Il sistema operativo è Nokia Series 30+.

La batteria da 1.200 mAh garantisce un’autonomia fino a 23 ore in conversazione e 27 giorni in standby. Dimensioni e peso sono 124,6×53,3×10,9 millimetri e 91,8 grammi. I nuovi Nokia dovrebbe arrivare anche in Italia nel corso del 2016.