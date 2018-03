CES 2016: Parrot presenta un drone ad ala fissa

Filippo Vendrame,

Al CES 2016 spazio anche ai droni. Parrot, noto produttore Francese che è stato tra i primi a credere alla democratizzazione dei droni, ha presentato “Disco” un nuovo prototipo di drone consumer ad ala fissa che potrebbe in futuro debuttare nei negozi. Nel corso degli ultimi anni, i droni consumer sono stati identificati prevalentemente con i quadricotteri ma adesso, Parrot sembrerebbe intenzionata a rivoluzionare il settore provando ad introdurre un velivolo ad ala fissa sino ad oggi esclusiva dei modellisti.

Trattasi di un prodotto innovativo che potrà essere gestito senza possedere particolari abilità di pilotaggio. Grazie, infatti, alla presenza di un sistema di pilota automatico ed ai suoi numerosi sensori tra cui il GPS, il giroscopio, il barometro ed il magnetometro, il controllo in aria di questo drone è davvero molto semplice. Il decollo è altrettanto semplice e i piloti non dovranno fare altro che lanciarlo manualmente. Disco prenderà poi quota garantendo stabilità e sicurezza. Il drone potrà essere controllato attraverso un’app via WiFi e SkyController o utilizzando anche un radiocomando professionale. L’autopilota, durante il volo, preverrà eventuali manovre errate che possano causare incidenti.

Disco pesa circa 700 grammi (la scocca è in un materiale molto simile al polistirolo) e permette di raggiungere velocità di 80 Km/h. Grazie al design ad ala fissa, il nuovo drone di Parrot consente un’autonomia di volo di ben 45 minuti. Il particolare design di Disco solleva però alcuni quesiti operativi come la necessità di dover scegliere luoghi caratterizzati da ampi spazi necessari per far decollare ed atterrare in sicurezza il drone.

Particolarità, le ali di Disco possono essere rimosse e questo facilita il suo trasporto. Non manca, ovviamente, una fotocamera da 14 MP stabilizzata per riprese d’alta quota, la stessa oggi montata sul drone BeBop.

Nessuna menzione sui prezzi ma Disco potrebbe arrivare nei negozi nel corso del 2016.