iPhone da 4 pollici: si chiamerà iPhone 5e?

Marco Grigis,

Giungono interessanti notizie sul conto del rinnovato iPhone da 4 pollici, un device che la società di Cupertino potrebbe presentare nel corso della prossima primavera. Dopo settimane di indiscrezioni mai confermate, pare che lo smartphone abbia finalmente un nome: il successore di iPhone 5C e iPhone 5S potrebbe infatti chiamarsi iPhone 5e. Una scelta nata per differenziarlo dall’attuale linea degli iPhone 6 e 6S, più generosi in termini di schermo, ma anche per sottolinearne le caratteristiche intrinseche.

Il rumor proviene dalle catene di fornitura asiatiche, tramite una soffiata pubblicata dal sito cinese MyDrivers. Secondo quanto dichiarato, il nuovo device da 4 pollici potrebbe chiamarsi iPhone 5e, dove la lettera indica “enhanced”, ovvero “migliorato”. Il dispositivo, infatti, è pensato per i nostalgici di iPhone 5S e proprio con questo modello condividerà parte delle caratteristiche, forse anche il design.

Secondo la testata cinese, lo smartphone sarebbe in questo periodo in via di produzione presso gli impianti di Foxconn. Il report spiega come il device sarà probabilmente dotato di un processore della famiglia A8, associato a 1 GB di RAM, e verrà messo in vendita nelle due configurazioni da 16 e 64 GB. Il prezzo non sarà forse a livello di entry level così come precedentemente rivelato, ma rimarrà comunque sotto la media tipica dei top di gamma di Cupertino: si parla di 3.288 yuan, all’incirca 500 dollari.

Fino a pochi giorni fa si è pensato che il device potesse chiamarsi iPhone 6C: probabilmente disponibile in diversi colori, sembrava la naturale evoluzione del precedente iPhone 5C. A differenza di quest’ultimo, però, lo smartphone vedrà una scocca in alluminio anziché in policarbonato colorato, per questo l’associazione più immediata con iPhone 5S. Non mancheranno, tuttavia, delle caratteristiche prese in prestito dai modelli più grandi da 4,7 e 5,5 pollici: pare, infatti, che verrà impiegato lo stesso vetro frontale con angoli arrotondati. Non resta che attendere quindi la primavera, probabilmente in aprile in concomitanza con la seconda edizione di Apple Watch, per scoprire tutte le novità dalla società californiana.