Nexus 5X: prezzo giù di 50 euro su Google Store

L’occasione è ghiotta per chi cerca uno smartphone Android di fascia alta ad un prezzo relativamente contenuto rispetto agli altri top di gamma: bigG ha scontato il Nexus 5X, modello presentato nei mesi scorsi in concomitanza con il phablet 6P, portando la spesa necessaria per l’acquisto dal negozio ufficiale online Google Store a 429 euro. Un esborso non dei più economici, in verità, comunque ribassato di 50 euro rispetto al debutto.

In alternativa lo si può cercare sugli store di terze parti, che di tanto in tanto praticano offerte o promozioni interessanti. Tornando al device, è ovviamente basato sul sistema operativo Android 6.0 Marshmallow e almeno per i prossimi due anni riceverà tutti gli aggiornamenti ufficiali alle nuove edizioni della piattaforma. Dal punto di vista del comparto hardware offre un display da 5,2 pollici Full HD (risoluzione 1920×1080 pixel, 423 ppi), processore hexa core Qualcomm Snapdragon 808 da 1,8 GHz, GPU Adreno 418, 2 GB di RAM, memoria interna da 16 GB, fotocamera posteriore da 12,3 megapixel, sensore frontale da 5 megapixel, modulo WiFi 802.11a/b/g/n/ac, LTE cat. 6, Bluetooth 4.2, NFC, GPS, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 mm, altoparlante frontale, tre microfoni e batteria da 2.700 mAh con ricarica rapida.

Il tutto con telaio in policarbonato, dimensioni pari a 147×72,6×7,9 mm, un peso di 136 grammi e la possibilità di scegliere fra tre colorazioni: carbonio, quarzo e ghiaccio. Disponibile anche la versione da 32 GB, ovviamente ad un prezzo superiore anche se ugualmente ribassato, a 479 euro. Non è dato a sapere quali ragioni abbiano spinto Google a prendere la decisione, ma non è da escludere che le vendite non siano andate come sperato. Dopotutto, in confronto a quanto visto oltreoceano, la spesa necessaria per comprare i nuovi Nexus è decisamente più elevata e questo potrebbe aver fatto desistere una buona parte degli interessati.