Canonical annuncia un tablet con Ubuntu

Luca Colantuoni,

Canonical non ha realizzato il suo smartphone, ma ha collaborato con BQ e Meizu per installare Ubuntu sui loro dispositivi. La software house ha ora annunciato l’arrivo di un tablet. Si tratta del BQ Aquaris M10 Ubuntu Edition con display da 10,1 pollici, il primo device che offre agli utenti la cosiddetta “convergenza“, grazie alla possibilità di collegare mouse, tastiera e monitor esterno. In pratica è la versione open source di Microsoft Continuum per Windows 10 Mobile.

Il tablet possiede uno schermo da 10,1 pollici con risoluzione full HD con protezione Dragontrail Asahi. La dotazione hardware include un processore quad core MediaTek MT8163A con frequenza massima di 1,5 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, espandibile con slot microSD fino a 64 GB. Sono presenti inoltre una fotocamera posteriore da 12 megapixel con autofocus e doppio flash LED, una porta micro HDMI e altoparlanti frontali. La batteria ai polimeri di litio ha una capacità di 7.280 mAh. Dimensioni e peso sono 246x171x8,2 millimetri e 470 grammi, rispettivamente.

Le specifiche sono piuttosto modeste, ma la vera peculiarità del tablet è la possibilità di usare la stessa interfaccia del sistema operativo desktop, quando vengono collegati mouse, tastiera e monitor mediante Bluetooth e porta micro HDMI. Il BQ Aquaris M10 diventa quindi un PC e l’utente può usate le tradizionali applicazioni di produttività, come LibreOffice. La “convergenza” permette di semplificare la gestione dei file, sfruttare il multitasking e comunicare dal desktop, usando le app di messaggistica installate sul tablet.

Aquaris M10 Ubuntu Edition sarà in vendita nel secondo trimestre 2016. Canonical non ha comunicato il prezzo. A titolo di confronto, la versione con Android 5.1 Lollipop costa 249,90 euro.