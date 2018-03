MediaWorld, nuovo volantino tasso zero

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato un nuovo volantino delle offerte valido da oggi 4 febbraio sino al 14 febbraio. All’interno del volantino, la nota catena di elettronica propone ai suoi clienti una selezione di prodotti di grandi marche come smartphone, tablet pc, computer, televisori e tantissimo altro ancora. Tra gli smartphone proposti da MediaWorld ai suoi clienti, si evidenziano l’iPhone 6S a partire da 779 euro, il Lumia 535 a 99,99 euro, il Huawei P8 a 349 euro e i nuovi Samsung Galaxy A3 e Samsung Galaxy A5 rispettivamente a 329 e 429 euro che danno diretto anche ad ottenere un periodo d’accesso gratuito ai contenuti di Netflix.

Tra i tablet pc, MediaWorld suggerisce ai suoi clienti l’Apple iPad Mini 2 16 GB WiFi a 249 euro e l’Apple iPad Pro a partire da 919 euro. Tante le proposte anche nel mondo PC con prodotti compatibili con Windows 10. Per esempio, si evidenzia il notebook HP 15-AC116NL con processore Intel Core i3 e 4 GB di RAM a 399 euro. Per gli appassionati della fotografia, MediaWorld offre la reflex Nikon D5200 con borsa in omaggio a 699 euro. Per chi ama l’azione, MediaWorld offre, invece, l’action cam GoPro Hero+ LCD a 329,99 euro con due accessori inclusi. Per gli amanti dell’alta definizione, MediaWorld propone una selezione di televisori di ultima generazione anche con schermo curvo.

Per esempio, si evidenzia, al riguardo, lo Smart TV SAMSUNG UE48JU6000KXZT a 599 euro. Non mancano, infine, tanti accessori per PC, per la TV e per l’intrattenimento multimediale. MediaWorld ricorda, che tutti i prodotti in promozione potranno essere acquistati in comode 25 rate mensili a tasso zero.