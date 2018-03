Hitman: ufficiali i requisiti di sistema su PC

Cristiano Ghidotti,

Ad oltre tre anni dall’ultimo capitolo Absolution, la serie videoludica dedicata al letale Agente 47 sta per tornare, con il nuovo Hitman. Sviluppato dalla software house IO Interactive e pubblicato da Square Enix, il gioco sarà disponibile sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dall’11 marzo. Chi ha effettuato l’acquisto durante la fase di pre-ordine, invece, potrà accedere alla beta già da questa settimana.

Per il rilascio è stata scelta una formula particolare, con nuovi livelli che andranno ad aggiungersi nel corso di tutto l’anno, come in una sorta di produzione “a puntate”. Il pacchetto Intro disponibile inizialmente (al prezzo di 12,99 euro), ad esempio, conterrà il Prologo e la Sfilata della Sanguine a Parigi, oltre alle modalità Contratti ed Escalation. Ad aprile il protagonista viaggerà invece a Sapienza (Italia) alla ricerca di uno scienziato, in maggio tra le strade di Marrakesh (Marocco) e più avanti in Thailandia, negli Stati Uniti e in Giappone per il grande finale. Chi lo desidera può acquistare fin da subito la Full Experience a 49,99 euro. Oggi è possibile dare un’occhiata in anteprima a quelli che sono i requisiti di sistema minimi e consigliati per l’edizione destinata ai computer Windows. Eccoli elencati di seguito, come riportati sulla scheda Steam del titolo.

Hitman: requisiti di sistema minimi su PC

Sistema operativo: Windows 7 o successivo (64-bit);

processore: Intel Core i5-2500K da 3,30 GHz, AMD Phenom II X4 940;

RAM: 8 GB;

scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660, ATI Radeon HD 7870;

altro: DirectX 11.

Hitman: requisiti di sistema consigliati su PC