Quantum Break su PC e Xbox One dal 5 aprile

Cristiano Ghidotti,

Inizialmente Quantum Break avrebbe dovuto far parte della line-up di Xbox One e rappresentare uno dei titoli di punta al lancio della console. Le cose non sono andate come previsto, tanto che i continui rinvii hanno portato a sfiorarne la cancellazione. Per fortuna così non è stato e l’attesa per poter mettere le mani sul gioco di Remedy Entertainment è quasi giunta al termine. Oggi Microsoft annuncia la data di uscita ufficiale: 5 aprile 2016.

Arriva anche un’altra conferma importante: nello stesso giorno verrà pubblicata non solo l’edizione per console, ma anche quella destinata a PC equipaggiati con il sistema operativo Windows 10. Gli annunci non finiscono qui: ogni copia Xbox One permetterà di scaricare integralmente Alan Wake per Xbox 360, con tanto di espansioni The Signal e The Writer, da giocare grazie alla retrocompatibilità introdotta di recente. Ancora, chi acquisterà il titolo durante la fase di pre-ordine riceverà potrà mettere le mani anche su Alan Wake’s American Nightmare, sempre per Xbox 360.

L’intenzione di Microsoft è quella di uniformare il proprio ecosistema Windows 10, permettendo agli utenti di usufruire della stessa esperienza indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Ecco perché acquistando Quantum Break su Xbox One si avrà diritto a scaricarne una copia PC in modo del tutto gratuito, senza spese aggiuntive.

Nell’occasione è stato anche rilasciato il nuovo trailer The Cemetery, visibile qui sopra. I protagonisti sono gli agenti della Monarch Solutions che danno la caccia a Jack Joyce (Shawn Ashmore), in lutto per la perdita del fratello: l’unica arma a sua disposizione è quella che consente di piegare il continuum spazio-temporale. Di seguito, invece, i requisiti di sistema minimi e consigliati per la versione PC.

Quantum Break: requisiti di sistema minimi su PC

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit);

processore: Intel Core i5-4460 da 2,70 GHz, AMD FX-6300;

scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB), AMD Radeon R7 260x (2 GB);

RAM: 8 GB;

disco fisso: 55 GB di spazio libero;

altro: DirectX 12.

Quantum Break: requisiti di sistema consigliati su PC