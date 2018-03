HERE Maps per iOS, nuove funzioni e 3D Touch

Luca Colantuoni,

Interessanti novità nell’ultima versione di HERE Maps per iOS. Dopo aver installato l’aggiornamento 1.1.3, gli utenti avranno accesso a tre nuove funzionalità che velocizzano la ricerca di informazioni e la navigazione verso la destinazione. L’applicazione supporta inoltre la tecnologia 3D Touch disponibile su iPhone 6s e 6s Plus. L’update può essere scaricato gratuitamente dallo store Apple.

La prima novità riguarda i punti di interesse. Le icone per negozi, ristoranti e stazioni dei mezzi di trasporto mostrate sulla mappa sono diventate interattive. È sufficiente un tocco per ottenere maggiori informazioni, come orari di apertura, numeri di telefono e sito web. Nella schermata sono presenti i pulsanti per l’inserimento nelle raccolte, la condivisione e la chiamata telefonica. Per alcuni luoghi sono disponibili anche le recensioni e le foto recuperate da TripAdvisor e altri portali di viaggi.

Con la gesture “tap-and-hold” si attiva invece la visualizzazione di un menu che comprende quattro scorciatoie corrispondenti ad altrettanti pulsanti: direzioni, navigatore turn-by-turn, condivisione e raccolte. L’indirizzo esatto del luogo viene mostrato nella parte superiore dello schermo. Nell’angolo superiore destro della mappa è stata aggiunta un’icona che permette di cercare velocemente il percorso verso la propria abitazione (se l’utente ha salvato l’indirizzo). La funzionalità, disponibile solo in lingua inglese, è ora accessibile a tutti.

Chi possiede un iPhone 6s o 6s Plus può ottenere lo stesso risultato, sfruttando il 3D Touch. Premendo a lungo il dito sull’icona dell’app viene mostrato il collegamento diretto per il percorso dall’attuale posizione all’abitazione.