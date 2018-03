PES 2016: Gareth Bale testimonial UEFA Euro 2016

Cristiano Ghidotti,

Mancano poco più di tre mesi all’inizio degli europei di calcio, che questa volta andranno in scena negli stadi francesi. Konami annuncia oggi di aver scelto Gareth Bale, fuoriclasse della nazionale gallese e del Real Madrid, come testimonial per la copertina di UEFA Euro 2016. Il titolo sarà disponibile a partire dal 21 aprile in copia fisica e digitale per le piattaforme PS4 e PS3.

Chi invece è già in possesso della simulazione calcistica PES 2016 per PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 o PC potrà scaricare gratuitamente i contenuti dedicati al torneo sotto forma di un DLC gratuito a partire dal 24 marzo. Il publisher rende noto oggi, inoltre, che acquistando la versione stand alone del gioco si otterrà Bale come atleta bonus da utilizzare nella modalità myClub.

Il titolo, realizzato su licenza ufficiale UEFA, sarà inserito in Pro Evolution Soccer 2016 come una nuova modalità all’interno del menu principale. La versione “pacchettizzata” conterrà sia l’espansione che il titolo base completo, offrendo inoltre contenuti extra come un Agente Speciale Ambassador, sette Agenti Speciali Euro per l’ingaggio di altrettanti giocatori in rappresentanza delle 24 nazionali qualificate e 10.000 GP a settimana per un totale di dieci settimane.

Gareth Bale, classe 1989, è risultato essere il calciatore più veloce al mondo palla al piede, raggiungendo i 36,9 Km/h. Cresciuto nel settore giovanile del Southampton, ha militato dal 2007 al 2013 nel Tottenham Hotspur, prima di passare alla squadra spagnola dei merengues. Queste le parole di Erik Bladinieres, European Brand Director of Football per Konami Digital Entertainment B.V.