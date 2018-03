Sudafrica: il Kruger National Park su Street View

Cristiano Ghidotti,

Il Kruger National Park è la più grande riserva naturale del Sudafrica, con un’area complessiva di circa 20.000 Km quadrati (per fare un paragone, come l’intero territorio di Israele o del Galles). Da oggi, per visitarlo, non serve intraprendere un lungo viaggio: basta un click su Street View, grazie alla raccolta di immagini panoramiche a 360 gradi realizzate dal team di Google Maps.

A ovest del parco si trova la provincia di Mpumalanga, a sud quella di Limpopo, il confine nord è condiviso con lo Zimbabwe e quello est con Mozambico e Swaziland. La zona è stata designata dall’UNESCO come Riserva Internazionale dell’Uomo e della Biosfera, per via della grande varietà di specie animali e vegetali che la popolano. È possibile imbattersi in elefanti, rinoceronti, leopardi, bufali, ippopotami, impala, antilopi, iene, facoceri, gnu, oltre 500 razze di uccelli e 120 di rettili. Ancora, la zona è suddivisa in sei ecosistemi con diversi tipi di flora, dai boschi di acacie alla savana, per un totale che supera le 1.900 specie di piante.

Posizionato sulla punta meridionale del continente, in mezzo ai grandi oceani Indiano e Atlantico, il Sudafrica sembra a molti un mondi distante, sia per i viaggiatori internazionali che per quelli africani. Da oggi non dovrete affrontare ore di volo o miglia di mare per vivere la “Mzansi experience”: un tour virtuale del paese vi aspetta su Google Maps.

Il team di Street View non si è limitato ad immortalare il Kruger National Park, ma ha esteso l’iniziativa ad alcune delle location più suggestive del paese, come la riserva naturale di Jonkershoek visibile di seguito o la sabbia cristallina della spiaggia Sunset Beach. Per iniziare il proprio tour virtuale è sufficiente un click su Google Maps o un tap se si naviga da smartphone e tablet.