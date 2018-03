Luca Colantuoni,

Fin dal lancio di Windows 10, Microsoft ha tentato in tutti i modi di convincere gli utenti Windows 7 SP1 e Windows 8.1 ad effettuare l’aggiornamento al nuovo sistema operativo. Oltre alla famosa applicazione “Ottieni Windows 10” (KB3035583), l’azienda di Redmond ha usato “mezzi più subdoli” nascosti tra le patch mensili. In uno degli update distribuiti martedì 8 marzo è stato incluso un vero e proprio adware.

La patch cumulativa per Internet Explorer (MS16-023) risolve 13 vulnerabilità che possono essere sfruttate per corrompere la memoria ed eseguire codice arbitrario, se l’utente visita un sito web compromesso con le versioni 9, 10 e 11 del browser. Nell’articolo della Knowledge Base viene specificato che l’aggiornamento include anche alcuni fix correlati. Uno di essi aggiunge “funzionalità ad Internet Explorer 11 per l’upgrade di Windows 8.1 e Windows 7” (KB3146449). Nella pagina relativa a questo fix è scritta la seguente frase:

Questo update aggiunge funzionalità a Internet Explorer 11 su alcuni computer che permette agli utenti di conoscere Windows 10 o avviare un upgrade a Windows 10.

Secondo una fonte di InfoWorld, quando l’utente apre una nuova scheda in Internet Explorer 11 vedrà un banner blu con la scritta “Microsoft consiglia di aggiornare a Windows 10“. In pratica, l’azienda di Redmond ha inserito un’inserzione pubblicitaria all’interno di una patch di sicurezza. Il fix KB3146449 non viene installato separatamente (non è presente nell’elenco degli aggiornamenti), quindi non può essere rimosso. L’unico modo per impedire la visualizzazione del banner è disinstallare la patch MS16-023.

Per rimuovere l’app “Ottieni Windows 10” e tutti i file che Microsoft scarica in background (se l’utente ha attivato gli aggiornamenti automatici) è possibile usare il tool GWX Control Panel.